Çamlıgöze ve Koyulhisar Hidroelektrik Santralleri özelleştirildi

Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) ait olup özelleştirme kapsam ve programında olan Çamlıgöze ve Koyulhisar Hidroelektrik Santralleri ile bu santrallerin kullandığı taşınmazların işletme hakkı, 2 milyar 160 milyon lira bedelle Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda, iki santralin bir bütün olarak "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

2 MİLYAR 160 MİLYON LİRAYA DEVREDİLDİ

Kararda, ihale şartnamesi kapsamında işletme hakkının2 milyar 160 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Akkuş Mimarlık'a verilmesi uygun bulunurken, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatın idare lehine irat kaydedileceği ve ihalenin iptal edileceği belirtildi. Söz konusu karar doğrultusunda işletme hakkı devir sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs 2025 tarihinde onaylanan karar, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu ile ilgili kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde alındı.