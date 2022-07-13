Çanakkale'de DSİ'nin yatırımları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Çanakkale'deki yatırımları devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumun tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Çanakkale ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artırılmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Yukarıinova Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini aktaran Akca, şunları kaydetti:

"Yukarıinova Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 1610 dekar tarım arazisinin sulaması sağlanacak. Batardo, dipsavak imalatları ve gövde sıyırma kazıları tamamlanmış olup, gövde dolgusu devam etmektedir. Temelden yüksekliği 31,30 metre ve su depolama kapasitesi 812 bin metreküp olan Çanakkale Yenice Yukarıinova Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 722 bin 320 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."