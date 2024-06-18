Çanakkale'deki Yangına Müdahale Devam Ediyor

Ekonomi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde anız yakılması sonucu başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına müdahale edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, "Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz." ifadesini kullandı.