Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak! - Son Dakika
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Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak!

18.03.2022 15:14

Yeni madeni 1 TL'ler 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışına özel bugün tedavüle verilecek.

Yeni madeni 1 TL'ler 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına özel bugün tedavüle verilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı anısı için satışa çıkacak gümüş hatıra paraların da Darphane genel müdürlüğü web sitesinde 520 TL'den satışa çıkması bekleniyor.

Çanakkale Köprüsü'nün açılışına özel basılan gümüş paralar, 520 TL'den satışa sunulacak

GÜMÜŞ VE BRONZ PARALAR BASILDI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin'in Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Şahin, 2022 yılında 5 milyon adet basılacağı söylenen madeni tedavül 1 TL'ler dışında ayrıca gümüş 5 bin, bronz olarak da 10 bin adet hatıra para basıldığını açıklayarak paylaşımına şu notu düştü:

"Geceye şöyle bir güzellik bırakalım ve 18 Martta bu güzellikle gözlerimizi açalım.1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için Darphane olarak basmış olduğumuz Hatıra Para ve Tedavül hatıra 1 TL'."

Çanakkale Köprüsü'nün açılışına özel basılan gümüş paralar, 520 TL'den satışa sunulacak
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1915 Çanakkale Köprüsü, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak! - Son Dakika
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