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Çanakkale Ticaret Borsası

30.06.2022 10:07
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,90 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg5,90HTS
SoğanKg1,40MTS
PatatesKg2,04MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg40,00MTS
Zeytinyağı (ham)Kg41,71MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg56,00MTS
ErikKg13,10MTS
MuzKg16,82MTS
ŞeftaliKg9,91MTS
KirazKg17,33MTS
DomatesKg8,05MTS
BaklaKg14,00MTS
Keçi sütüLitre6,70MTS
Koyun sütüLitre9,01MTS
İnek sütüLitre6,47MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Zeytinyağı, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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