Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,90
|HTS
|Soğan
|Kg
|1,40
|MTS
|Patates
|Kg
|2,04
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|40,00
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|41,71
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|56,00
|MTS
|Erik
|Kg
|13,10
|MTS
|Muz
|Kg
|16,82
|MTS
|Şeftali
|Kg
|9,91
|MTS
|Kiraz
|Kg
|17,33
|MTS
|Domates
|Kg
|8,05
|MTS
|Bakla
|Kg
|14,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|6,70
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,01
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|6,47
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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