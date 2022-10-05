Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

05.10.2022 18:42
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 4,46 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 4,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (kırmızı)Kg4,46HTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg11,63HTS
Zeytinyağı (ham)Kg54,24HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg64,29HTS
YumurtaAdet1,57HTS
SamanKg1,30MTS
Kuzu göbeği mantarıKg61,33MTS
İnek sütüLitre7,50MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Zeytinyağı, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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