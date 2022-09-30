Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

30.09.2022 10:33
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında sert kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında sert kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (sert kırmızı)Kg6,00HTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg11,20HTS
Zeytinyağı (ham)Kg54,66MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg65,85MTS
İnek sütüLitre7,35MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
Kültür mantarıKg87,73MTS
AyvaKg5,00MTS
DomatesKg5,00MTS
ÇilekKg20,00MTS
KarpuzKg10,00MTS
KavunKg15,00MTS
Bal kabağıKg7,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Zeytinyağı, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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