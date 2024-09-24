CANiK ADEX 2024'te Yeni İşbirlikleri Peşinde

Ekonomi

CANiK'in aralarında bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketleri, Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (ADEX 2024) yeni işbirliklerine adım atacak.

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, CANiK ve bağlı bulunduğu SYS Grup şirketleri AEI Systems ve UNIROBOTICS ile ADEX 2024'te yerini aldı.

CANiK'in, Azerbaycan Donanması tarafından aktif olarak kullanılan 12.7x99 mm CANiK M2 QCB ağır makine tüfeğinin yanı sıra, CANiK M2F ve CANiK M3 modelleri de ADEX 2024 katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında bulunuyor.

UNIROBOTICS tarafından geliştirilen yüksek teknolojiye sahip Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ve AEI Systems'ın dünyaca ünlü, düşük geri tepmeli VENOM LR orta kalibre topu, fuarda sunulan yenilikçi çözümler olarak dikkati çekti.

Grup şirketleri, fuar boyunca bölgedeki askeri iş birliklerini güçlendirmek, yenilikçi ürünlerini bölgesel ve küresel ölçekte yeni kullanıcılarla buluşturmak için temaslarda bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi N. Didem Aral, Azerbaycan'ı stratejik bir ortak gördüklerini ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik adımlar attıklarını belirtti.

Azerbaycan'ın savunma alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunduklarını aktaran Aral, özellikle başta CANiK M2 QCB olmak üzere, ürünlerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasının, iki ülke arasındaki iş birliğinin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini ifade etti.

Aral, ADEX 2024'ü Azerbaycan ile mevcut işbirliğini daha da ileriye taşımak ve yeni stratejik ortaklıklar kurmak için bir fırsat olarak gördüklerini aktararak, "Dünyanın farklı bölgelerinde kendini kanıtlamış çözümlerle hem CANiK'in hem de Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü en iyi şekilde temsil etmeyi ve yeni sorumluluklar üstlenmeyi hedefliyoruz. Azerbaycan'da ürünlerimizle yakaladığımız yüksek memnuniyeti yeni ürünlerle daha da artırmayı amaçlıyoruz. CANiK olarak, hem ulusal hem de uluslararası alanda güvenilir bir savunma sanayii markası olma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.