Canik Belediyesi Kurban Bayramı Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Canik Belediyesi Kurban Bayramı Denetimlerini Sürdürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların sağlıklı ve sorunsuz bir bayram süreci geçirmeleri için ilçede denetim ve kontrollere devam ettiklerini ifade etti. İlçede bayramlık şeker satışı yapan işletmelere, pastanelere, marketlere ve kasaplara yönelik denetimleri aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Sandıkçı, ekiplerin bayram süreci boyunca sahada aktif olarak görev yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Kasaplar başta olmak üzere bayramlık şeker satışı yapan işletmeleri, pastaneleri ve marketleri tek tek denetleyen Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmeleri için yoğun mesai harcıyor.

14.06.2024 15:07
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Canik Belediyesi, Kurban Bayramı'na yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların sağlıklı ve sorunsuz bir bayram süreci geçirmeleri için ilçede denetim ve kontrollere devam ettiklerini ifade etti. İlçede bayramlık şeker satışı yapan işletmelere, pastanelere, marketlere ve kasaplara yönelik denetimleri aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Sandıkçı, ekiplerin bayram süreci boyunca sahada aktif olarak görev yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kasaplar mercek altında

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde, ilçe sakinlerinin sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmeleri için yoğun mesai harcıyor. Bayram sürecinde vatandaşların yoğun bir şekilde rağbet gösterdiği işletmelerde denetimlerini sürdüren ekipler, kasaplar başta olmak üzere bayramlık şeker satışı yapan işletmeleri, pastaneleri ve marketleri tek tek denetliyor. İşletme sahiplerine ve yöneticilerine Kurban Bayramı sürecinde almaları gereken güvenlik önlemleri hakkında hatırlatmalarda bulunan Canik zabıtası, tüm işletmelerde hijyen, raf-kasa fiyat uygunluğu, gramaj, son tüketim tarihi, depo ve ürün saklama alanları kontrollerini gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Canik Belediyesi Kurban Bayramı Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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