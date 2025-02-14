CANİK IDEX 2025'te Yenilikçi Ürünler Tanıtacak - Son Dakika
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Ekonomi

CANİK IDEX 2025'te Yenilikçi Ürünler Tanıtacak

CANİK, IDEX 2025'te yenilikçi sistemlerini sergileyerek küresel pazarda güçlü bir konum hedefliyor.

14.02.2025 14:53
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CANİK'in de bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'na (IDEX) katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup şirketleri, 17-21 Şubat arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilecek fuara katılarak yenilikçi ürünlerini tanıtacak.

Dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olarak bilenen IDEX 2025, 65 ülkeden 1400'ün üzerinde uluslararası şirket, sektör temsilcisi ve askeri yetkiliyi bir araya getirecek.

Fuarda, CANİK'in üreticileri arasında yer aldığı 30x113 milimetre orta kalibre top sisteminin küresel çapta artan kullanımı vurgulanacak. Söz konusu sistem, ABD, Fransa ve SYS tarafından İngiltere ve Türkiye'de üretilebiliyor. SYS, asimetrik dron saldırılarına karşı orta kalibre top sistemlerindeki çözümüyle bu alanda öne çıkıyor.

SYS Grup şirketlerinden AEI SYSTEMS'in ürettiği VENOM LR ise düşük geri tepme ve ayarlanabilir yüksek atım hızıyla dikkati çekiyor. CANİK, bu sistemle 2025'te küresel pazarda güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.

Grup şirketlerinden UNIROBOTICS ise IDEX 2025'te yalnızca CANİK standında değil, farklı ülkelere ait askeri araç üreticilerinin stantlarında da yer alacak. UNIROBOTICS'in çözümleri, Türk savunma sanayisinin dost ve müttefik ülkelere sunduğu işbirliklerini gözler önüne serecek.

"Yeni ürünler ve yeni tesislerle bu yıla ilişkin beklentilerimiz oldukça yüksek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup-CANİK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Türk savunma sanayisi şirketlerinin IDEX 2025'e güçlü katılımının, dünya genelinde Türk savunma teknolojilerine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti.

Aral, fuarın savunma sanayi harcamalarıyla öne çıkan bölge ülkeleriyle yeni işbirlikleri kurmak için önemli bir fırsat sunduğunun altını çizerek, grup şirketleriyle güçlü bir katılım sağlayacaklarını kaydetti.

CANİK ve SYS Grup'un üç kıtada yedi üretim tesisiyle büyümeye devam ettiğini aktaran Aral, ihracat ve ciro rakamları açısından 2025'te yeni bir rekor kırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Aral, "Global pazardaki etkinliğimizi artırmak için kritik stratejik hamleler hayata geçirdik. Şirket alımlarımız ve yeni tesis inşaat yatırımlarımızın büyük bölümünü tamamlayarak, yalnızca Türkiye'de değil, İngiltere ve ABD'de de önemli adımlar atmış olduk. 2025 yılı, tüm bu çalışmaların meyvelerini vereceği bir yıl olacak. Yeni ürünler ve yeni tesislerle bu yıla ilişkin beklentilerimiz oldukça yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

CANİK ürünlerinin yalnızca kendi stantlarında değil, dünyanın önde gelen üç büyük platform üreticisinin stantlarında da askeri araçlara entegre şekilde sergileneceğini bildiren Aral, "Geliştirdiğimiz konseptler ve bu konseptlerin hayata geçmesini sağlayan ürünlerimizin kullanıcılarla buluşması açısından IDEX 2025 gibi organizasyonlar büyük önem taşıyor. Tüm grup şirketlerimizle birlikte bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için IDEX 2025'te yerimizi alacağız. Yoğun bir programımız var, birçok görüşme gerçekleştireceğiz ve yeni iş birliklerine imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CANİK IDEX 2025'te Yenilikçi Ürünler Tanıtacak - Son Dakika

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