CANiK'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ekonomi

CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

CANİK'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aral, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını aktardı.

Aral, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla kazandığı bağımsızlık mücadelesinin, modern Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolculuğunun ne denli değerli olduğunu bir kez daha hatırladıklarını kaydederek, "Savunma sanayimizin bu süreçte kaydettiği ilerlemeler, Cumhuriyetimizin temellerine olan bağlılığımızın ve bağımsızlığımıza sahip çıkma irademizin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisinin, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, Mustafa Kemal Atatürk'ün "tam bağımsızlık" hedefini benimseyerek güçlendiğini ve geliştiğinin altını çizen Aral, "Bugün, yerli ve milli üretim kabiliyetleriyle ülkemizin güvenliğine katkı sunan savunma sanayi şirketlerimiz, dünya genelinde örnek gösterilen başarılara imza atmakta, bunlara yenilerini eklemektedir." açıklamasında bulundu.

SYS Yönetim Kurulu Başkanı Aral, SYS Grup şirketleri ve CANiK markası olarak savunma sanayinin bu gelişiminde önemli bir rol oynamaktan büyük onur duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve geliştirdiğimiz yerli ürünlerle, güvenlik güçlerimizin ve ordumuzun güçlenmesine katkı sağlarken, uluslararası pazarlarda da ülkemizin adını başarıyla temsil ediyoruz. CANiK markamızın dünya çapında tanınan ve tercih edilen bir marka haline gelmesi, bu yöndeki çabalarımızın en somut göstergeleridir. Gelecekte de yüksek teknolojiye dayalı, yenilikçi ürünler geliştirerek savunma sanayiimizin millileşme yolculuğuna katkı sağlamaya ve dünya savunma sektöründeki rekabet gücümüzü artırmaya kararlıyız. Vizyonumuz, sadece bir üretici değil, aynı zamanda küresel savunma ekosisteminde belirleyici bir oyuncu olmayı sürdürmek, ülkemizi daha da ileri taşımaktır."

Savunma sanayisi adına, sektörün tüm kıymetli temsilcileri ve markalarıyla birlikte aydınlık bir gelecek için hiç durmadan çalışmaya, üretmeye ve ülke için değer yaratmaya devam edeceklerine işaret eden Aral, "Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.