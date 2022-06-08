CANiK yerli ve milli uçaksavarı ile EFES'te ilgi odağı oldu - Son Dakika
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CANiK yerli ve milli uçaksavarı ile EFES'te ilgi odağı oldu

08.06.2022 14:37
CANiK yerli ve milli uçaksavarı ile EFES'te ilgi odağı oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından olan ve yerli ve milli Türk savunma sanayii ürünlerinin sergilendiği EFES-2022'de CANiK, farklı ülkelerden gelen seçkin ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından olan ve yerli ve milli Türk savunma sanayii ürünlerinin sergilendiği EFES-2022'de CANiK, farklı ülkelerden gelen seçkin ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tatbikatta, Türkiye'nin yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB yerli ve yabancı tüm katılımcıların ilgi odağı oldu.

Samsun Yurt Savunma (SYS)'nın dünyaca ünlü markası CANiK, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından olan ve yerli ve milli Türk savunma sanayii ürünlerinin sergilendiği EFES-2022'de CANiK, dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı 12.7 mm uçaksavarı CANiK M2 QCB'yi katılımcıların beğenisine sunuyor.

"Dünyada uçaksavar üreten 5'inci firmayız"

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "EFES Tatbikatı, Türkiye savunma sanayinin geldiği noktayı ve ordumuzun gücünü gözler önüne seren çok özel bir etkinlik. Bizler de bu etkinlikte var olmaktan gurur duyuyoruz. Yurt dışından çok önemli ve seçkin katılımcıların yer aldığı bu etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra yabancıların da yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Biz de dünyada uçaksavar üreten 5'inci firma, hafif silah üretiminde 7'nci sırada olarak bu özel etkinlikte yer aldığımız için onur duyuyoruz. Yerli ve milli uçaksavarımız dünyaya ihraç edilmesinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde araç konvoyları, tabur ağırlık bölgesi, tabur komuta yeri, piyade birliklerinin temel atış destek unsuru, su üstü platformlarının asimetrik taarruza karşı önlem, amfibi harekatta görev alan unsurların ileri atış destek, sabit kanatlı hava platformlarına kanat altı silah podu içine ve döner kanatlı hava platformlarına kapı makineli tüfeği olarak her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor" dedi.

EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı; Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla icra ediliyor. Cumhurbaşkanı'nın liderliği, destek ve teşvikiyle yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere yaklaşan Türk savunma sanayinin ürettiği yüksek teknoloji SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin de katılımcı ülkelerce sahada görülmesine imkan sağlıyor. Etkinliğin sergi bölümünde, 42 firma yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini sergiliyor.

Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan ve İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleşen EFES-2022, yarın sona eriyor. - SAMSUN

CANiK yerli ve milli uçaksavarı ile EFES'te ilgi odağı oldu
CANiK yerli ve milli uçaksavarı ile EFES'te ilgi odağı oldu
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EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, TSK, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CANiK yerli ve milli uçaksavarı ile EFES'te ilgi odağı oldu - Son Dakika

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