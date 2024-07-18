Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Haziran ayında 146 adet konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Haziran ayında Çankırı genelinde konut satışları 146 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 arttı. Haziran ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 70. il oldu. Çankırı Merkez ilçesinde Haziran ayında 89 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı y

yüzde 61 oldu. Haziran ayında il genelinde ipotekli konut satışları 9 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 azaldı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 6,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 1 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 8 tanesinin ise ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 artarak 137 adet oldu. Haziran ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 93,8 oldu. Haziran ayında il genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,7 artarak 56 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 38,4 oldu. İl genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 artarak 90 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 61,6 oldu. - ÇANKIRI