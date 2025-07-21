Çankırı\'da Konut Satışları Artış Gösterdi

Çankırı'da 2025 yılı Haziran ayında 169 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Haziran 2025 Konut Satış İstatistikleri" bültenine göre, konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 23 adet artış gösterdi. Çankırı Merkez ilçesinde 105 konutun satıldığı ayda, bu ilçedeki satışların il genelindeki payı yüzde 62,1 olarak kaydedildi.

Haziran ayında Çankırı'da ipotekli konut satışları 24 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların geçen yılın aynı dönemine göre 15 adet arttığı belirtilirken, ipotekli satışların toplam satışlar içindeki oranı yüzde 14,2 oldu. Bu kapsamda, ipotekli satılan konutların 4'ü ilk el, 20'si ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 8 adet artışla 145'e yükseldi. Diğer satışların toplam içindeki payı yüzde 85,8 olarak açıklandı. İlk el konut satışları ise 8 adet azalışla 48'e düşerken, bu satışların oranı yüzde 28,4 olarak belirlendi.

İkinci el konut satışlarında ise dikkat çekici bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre 31 adet artışla 121 konut satışı gerçekleşti. İkinci el konutların toplam satış içindeki oranı ise yüzde 71,6 oldu. - ÇANKIRI