Çankırı'da Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi Değerlendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı'da Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi Değerlendirildi

Çankırı\'da Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi Değerlendirildi

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi için fizibilite raporu değerlendirildi. Projenin bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar ve tarımsal üretimde oluşturacağı cazibe merkezi potansiyeli üzerinde duruldu.

30.12.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan fizibilite raporu, düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hazırlanan fizibilite raporu doğrultusunda bir araya gelen paydaşlar, bilgilendirme toplantısında çalışmaları değerlendirdi. Çankırı Valiliği toplantı salonunda Vali Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ildeki ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Çankırı Valiliği öncülüğünde uygulanması planlanan projede, Çankırı İl Özel İdaresi, Eldivan Belediyesi, Çankırı Sanayi ve Ticaret Odası, Çankırı Ticaret Borsası ve Çankırı Ziraat Odası gibi yerel kuruluşların yer alması planlanıyor.

Fizibilite çalışması yatırıma dönüşüyor

Toplantıda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan "Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu" çalışmasıyla ilgili olarak, Genel Sekreter Dr. Serkan Genç tarafından yatırıma konu edilen sera organize sanayi bölgesine ilişkin bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yaklaşık 961 bin dekarlık alan üzerine inşa edilecek sera organize sanayi bölgesinde, modern tarım ve sürdürülebilir gıda üretimine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. TR82 Bölgesi'nde tarımı desteklemenin yanı sıra Ankara ve çevre illerinin de sebze ve meyve ihtiyacının karşılanacağı OSB'de, her birinin yaklaşık büyüklüğü 10 ila 12,8 dekar arasında değişen 70 adet sera parseli ile üretilen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için de 11 adet sanayi parseli yer alıyor.

Bölge ekonomisine sağlayacak

Sebze ve meyve üretiminin yapılacağı seralarda, doğalgaz ısıtma sistemleri kurulacak, sulama ihtiyacı ise Ekinne Göleti'nden karşılanacak. Seralarda, çevrenin korunması için de sıfır atık ilkesine uygun olarak, çevreye karşı duyarlı üretim modeli uygulanacak. Bölgede bu alanda ilk olma özelliği taşıyacak sera organize sanayi bölgesinde, aynı zamanda yeni teknolojiler kullanılarak 11 ay boyunca üretim yapılacak. Bölgenin büyük oranda sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacak seralarda domates, salatalık, biber, patlıcan ve tıbbi aromatik bitki yetiştirilecek.

Tarımda cazibe merkezi olabilir

KUZKA tarafından hazırlanan fizibilite raporuna göre, ekonomik olarak oldukça karlı olduğu tespit edilen projenin, Eldivan ilçesinde uygulanması halinde, bölge istihdamına, ekonomisine canlılık kazandırması, ilçenin de ileriki dönemlerde tarımsal üretimde bir cazibe merkezi haline gelmesi ön görülüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi Değerlendirildi - Son Dakika

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