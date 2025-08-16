Çankırı'da Temmuz'da 246 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Temmuz ayı konut satış istatistiklerine göre, Çankırı'da 246 konut satıldı. Konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre 6 adet azaldı.

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında Çankırı'da 29 adet ipotekli konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre 5 adet artış gösterdi. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 11,8 oldu. İpotekli satılan konutların 9'u ilk satış, 20'si ise ikinci el satışlardan oluştu.

Diğer konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre 11 adet azalarak 217 oldu. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 88,2 olarak belirlendi. Çankırı'da Temmuz ayında ilk el konut satışları 61 olarak kayıtlara geçti ve geçen yıla göre 31 adet azaldı.

İlk satışların toplam içindeki payı yüzde 24,8 olurken, ikinci el konut satışları 25 adet artarak 185'e yükseldi. İkinci el satışların toplam içindeki oranı ise yüzde 75,2 oldu. - ÇANKIRI