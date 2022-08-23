Çankırı haberi | Yapraklı HES, Temmuz'da üretime başlayacak - Son Dakika
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Çankırı haberi | Yapraklı HES, Temmuz'da üretime başlayacak

23.08.2022 17:15
Çankırı haberi | Yapraklı HES, Temmuz'da üretime başlayacak

Çankırı ekonomi haberi... Malatya'da Kuyuönü HES'ten sonra Yapraklı HES'in üretime başlamasıyla birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü'nün bu tesislerdeki elektrik giderlerinin yüzde 25'i karşılanmış olacak.

Malatya'da Kuyuönü HES'ten sonra Yapraklı HES'in üretime başlamasıyla birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü'nün bu tesislerdeki elektrik giderlerinin yüzde 25'i karşılanmış olacak. Yapraklı HES, önümüzdeki Temmuz'da üretime başlayacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yapraklı Su Depo su'na yapılması planlanan Yapraklı Hidroelektrik Santralinde (HES) ön incelemelerde bulundu. İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuyuönü Su Deposu'nda olduğu gibi Yapraklı Su Deposu'nda da elektrik üretmeye başlayacaklarını belirterek, projelendirme ve ihale çalışmalarının MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını söyledi. Başkan Gürkan, elektrik maliyetlerinin arttığı bu dönemde eldeki tüm imkanların değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kuyuönü HES'te elektrik üretmeye başladık. Yapraklı HES için ise ihale yapıldı. İhalenin sonuçlanmasının ardından Kasım ayında çalışmalara başlayacağız. Suyumuzu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bir taraftan halkımıza kaliteli içme suyu sunarken bir taraftan da bu suda elektrik üreterek enerji maliyetlerimizi en aza indirmeye çalışıyoruz. Kuyuönü HES'ten sonra Yapraklı HES'in üretime başlamasıyla birlikte MASKİ Genel Müdürlüğümüzün bu tesislerdeki elektrik giderlerinin yüzde 25'i karşılanmış olacak. Yapraklı Hidroelektrik Santrallerinin toplam kurulu gücü bin 130 MW'dır. Temmuz 2023'te çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Gürkan, Yapraklı İçme Suyu Deposu'nu inceledikten sonra, Kuyuönü Kanalizasyon ekipleriyle bir araya geldi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Malatya, HES, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı haberi | Yapraklı HES, Temmuz'da üretime başlayacak - Son Dakika

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