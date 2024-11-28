Çankırı\'nın Ekim İhracatı 37 Milyon Dolar

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da Ekim ayında ihracat 37 milyon 55 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Ekim ayında Çankırı'da yapılan ihracat 37 milyon 55 bin dolar oldu. Ekim ayında Çankırı'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 27 milyon 944 bin dolar ile"iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 5 milyon 452 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı" ve 945 bin dolar ile "öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı" ürün grubu takip etti. Ekim ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 53 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Ekim ayında Çankırı'dan 80 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 12 milyon 263 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 5 milyon 499 dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 3 milyon 196 bin dolar ile Fransa bulundu.

Çankırı'nın 2024 yılı Ekim ayındaki ithalatı ise 16 milyon 648 bin dolar oldu. Ekim ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 222,6 oldu. İthalat, 53 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada 4 milyon 279 bin dolar ile "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu, 3 milyon 618 bin dolar "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ve 3 milyon 405 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Ekim ayında 30 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 1 milyon 866 bin dolar ile İtalya yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 728 bin dolar ile Japonya, üçüncü sırada 1 milyon 705 bin dolar ile Tayland takip etti. - ÇANKIRI