Cari açık, 2022 Haziran ayından sonra en düşük seviyeye geriledi

Ekonomi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın mayıs ayında 25,2 milyar dolarla, 2022 Haziran ayından sonraki en düşük seviyeye gerilediğini söyledi.

Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının bugün açıkladığı cari açık verilerine ilişkin X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Dış borcun milli gelire oranının düştüğünün altını çizen Bakan Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5'in altına inmesini beklediklerini ifade etti.

Şimşeğin X hesabı üzerinde yaptığı açıklama şöyle:

"İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor. Dış borcun milli gelire oranı düşüyor ve rezerv birikimi hızlanıyor.

Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi.

Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor. Yılın ilk beş ayında portföy girişi 19,1 milyar dolara ulaştı.

Bankacılık ve reel sektörün uzun dönem dış borç çevirme oranları geçen sene ocak-mayıs dönemindeki yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinden bu yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123'e yükseldi.

Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2,5'in altına gerilemesini bekliyoruz. Yapısal reformlarla ekonomik dönüşümü gerçekleştirerek sürdürülebilir cari açığa ulaşacağız. Böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 263 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 199 milyon dolar olarak, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 915 milyon dolar oldu.