Cari açık, 2022 Haziran ayından sonra en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cari açık, 2022 Haziran ayından sonra en düşük seviyeye geriledi

Cari açık, 2022 Haziran ayından sonra en düşük seviyeye geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin cari açığının mayıs ayında 25,2 milyar dolarla 2022 Haziran ayından sonraki en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı. Şimşek, dış borcun milli gelire oranının düştüğünü ve cari açığın milli gelire oranının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5'in altına inmesini beklediklerini belirtti. Ayrıca, cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümünün devam ettiği ve yapısal reformlarla sürdürülebilir cari açığa ulaşacaklarını ifade etti.

12.07.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın mayıs ayında 25,2 milyar dolarla, 2022 Haziran ayından sonraki en düşük seviyeye gerilediğini söyledi.

Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının bugün açıkladığı cari açık verilerine ilişkin X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Dış borcun milli gelire oranının düştüğünün altını çizen Bakan Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5'in altına inmesini beklediklerini ifade etti.

Şimşeğin X hesabı üzerinde yaptığı açıklama şöyle:

"İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor. Dış borcun milli gelire oranı düşüyor ve rezerv birikimi hızlanıyor.

Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi.

Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor. Yılın ilk beş ayında portföy girişi 19,1 milyar dolara ulaştı.

Bankacılık ve reel sektörün uzun dönem dış borç çevirme oranları geçen sene ocak-mayıs dönemindeki yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinden bu yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123'e yükseldi.

Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2,5'in altına gerilemesini bekliyoruz. Yapısal reformlarla ekonomik dönüşümü gerçekleştirerek sürdürülebilir cari açığa ulaşacağız. Böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 263 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 199 milyon dolar olarak, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 915 milyon dolar oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Mehmet Şimşek, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari açık, 2022 Haziran ayından sonra en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:06 Yeniden Refahlı Doğan Aydal: Anayasa değişmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına kaçabilir Yeniden Refahlı Doğan Aydal: Anayasa değişmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına kaçabilir
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
09:54 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 13:44:31. #1.13#
SON DAKİKA: Cari açık, 2022 Haziran ayından sonra en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement