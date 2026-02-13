Cari Açık 2025'te 25,2 Milyar Dolar - Son Dakika
Cari Açık 2025'te 25,2 Milyar Dolar

13.02.2026 13:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cari açığın 2025'te OVP tahminleriyle uyumlu gerçekleştiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cari açık 2025 yılında 25,2 milyar dolar ile OVP (Orta Vadeli Program) tahminlerimizle uyumlu bir seviyede gerçekleşmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Sürdürülebilir seviyelerde seyreden cari açık, azalan ülke risk primi ve artan ülke kredi not görünümü ile makro finansal istikrarımız güçlenmeye devam etmektedir. Cari açık 2025 yılında 25,2 milyar dolar ile OVP tahminlerimizle uyumlu bir seviyede gerçekleşmiştir. Küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklere rağmen ihracatımızın dirençli yapısı ve hizmet gelirlerinin yüksek seviyesi, cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde gerçekleşmesinde belirleyici olmuştur. Mal ve hizmet ihracatı gelirleri 2025 yılında 396 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 yılında turizm gelirini de içeren hizmet gelirlerinin 122,6 milyar dolara ulaşması da mal ihraç eden sektörlerimizin yanı sıra turizm sektörü başta olmak üzere hizmet sektörlerimizin rekabet gücünü ve potansiyelini ortaya koymaktadır. Ülkemize yapılan uluslararası doğrudan yatırımların bir önceki yıla göre yüzde 12,2 oranında artarak 13,1 milyar dolara yükselmesi, 2025 yılında cari açığın finansman kalitesinin de iyileşmeye devam ettiğini göstermektedir. 2026 yılında mal ihracatımızı 282 milyar dolar düzeyine yükseltmeyi, mal ve hizmet ihracatında ise 410 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Cari açığımızın yıl genelinde ılımlı seyrini sürdüreceğini ve yapısal reformlarla desteklediğimiz dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

