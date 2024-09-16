CarrefourSA'dan Sürdürülebilir Midye İnovasyonu - Son Dakika
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Ekonomi

CarrefourSA'dan Sürdürülebilir Midye İnovasyonu

CarrefourSA\'dan Sürdürülebilir Midye İnovasyonu

CarrefourSA, Erdek'teki entegre midye tesisiyle su ürünleri tüketimini artırmayı hedefliyor.

16.09.2024 12:16
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CarrefourSA Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Murat Dinçer, balık ve su ürünlerinin cirolarındaki payının her geçen gün arttığını belirterek, "Su ürünleri kategorisinde ürün çeşitliliğimizi genişletmeyi ve bu alandaki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın Balıkesir Erdek'te kurduğu entegre midye tesisi, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı üretim hedefleri doğrultusunda hizmet verecek.

Yerli üretim ve yeni teknolojiye sahip ekipmanlarla gerçekleştirilen tesis yatırımı sayesinde güvenilir ve kaliteli midye dolmayı müşterileriyle buluşturan CarrefourSA, deniz ürünleri tüketimini artırmayı ve sürdürülebilir deniz kaynakları kullanımıyla çevreye duyarlı bir ticaret modeli oluşturmayı hedefliyor.

"Tazeliği merkeze aldığımız su ürünleri kategorimizi, midye dolma ürünümüzle taçlandırıyoruz"

CarrefourSA Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Murat Dinçer, Erdek'teki midye tesisini ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şirket olarak tüm iş yapış biçimlerini "Doğrusu" söylemi altında topladıklarını belirten Dinçer, Türkiye'nin balık perakendecisi olarak, sezonunda 80 çeşit balığı raflara taşıdıklarını dile getirdi.

Dinçer, "Balığın, ciromuzdaki payı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yılı 12 bin tonla kapattık, 2024 yıl sonu hedefimiz ise 19 bin ton. Su ürünleri kategorisinde ürün çeşitliliğimizi genişletmeyi ve bu alandaki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Tazeliği merkeze aldığımız su ürünleri kategorimizi, midye dolma ürünümüzle taçlandırıyoruz. Türk mutfağının sevilen bu lezzetini, Balıkesir Erdek'e bağlı Ocak Köyü'nde yer alan Türkiye'nin ilk ve tek entegre midye tesisinde üreterek hem yerel üretime katkı sağlıyor hem de su kaynaklarının sürdürülebilirliğini destekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de su ürünleri tüketimine dikkati çeken Dinçer, TÜİK verilerine atıfta bulunarak Türkiye'de kişi başı su ürünleri tüketiminin yıllık 6,8 kilogramken Avrupa'da bu rakamın 22 kilograma kadar çıktığını söyledi.

CarrefourSA olarak, kaliteli gıdayı, güvenilir bir şekilde ve doğru fiyatlandırmayla müşteriyle buluşturduklarını aktaran Dinçer, şöyle devam etti:

"Mavi Ekonomi'yi organize gıda perakende sektöründe savunan öncü şirketiz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, su ürünleri tüketimini artırmak için çalışıyoruz. Tabii bu üretimi yaparken su altı ekosisteminin devamlılığını da önemsiyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek entegre midye tesisinde hayata geçirdiğimiz midye dolma üretimi kapsamında kullandığımız teknolojiyle deniz temizliğine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz."

Midye dolmanın, Türk halkının severek tükettiği ve son dönemlerde yurt dışından da büyük ilgi gören, katma değeri yüksek bir lezzet olduğunu vurgulayan Dinçer, amaçlarının, müşterilerine uygun fiyatlı, temiz ve kaliteli midye dolmayı sunmak olduğunu kaydetti.

"Kadınların iş gücüne katılımını destekliyoruz"

Dinçer, bu kapsamda, Balıkesir Erdek'teki tesiste günlük 1000 kilogram üretim kapasitesine ulaşarak, midye dolma ürününü mağazalarında satışa sunduklarını söyleyerek, "Elbette vizyonumuz bunun ötesinde, Türk lezzetini katma değerli hale getirerek, kendi yerel gücümüzle dünya pazarlarına taşımayı hedefliyoruz. Bölgede sağladığımız istihdamla, özellikle kadınların iş gücüne katılımını destekliyoruz. Şu anda tamamı Erdek bölgesinden olmak üzere yaklaşık 30 kadın çalışana istihdam sağlayarak hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de işgücüne kazandırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Üretimde kullandıkları teknelerin de dahil olmak üzere makine ve ekipmanların tamamının yerel üretim olduğunun altını çizen Dinçer, midyenin açık denizde toplanmasından itibaren, temizleme, yıkama ve arındırma, pişirme aşamalarına kadar her adımda yatırım güçlerini kullandıklarını vurguladı.

Üretim süreçlerinde gıda güvenliği ve ürün kalitesini yüksek standartlarda uyguladıklarını kaydeden Dinçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hijyen ve gıda güvenliği eğitimleriyle donatılmış çalışanlarımız sayesinde, müşterilerimize her zaman güvenle tüketebilecekleri ürünler sunuyoruz. Doğru ürünü doğru üreticiden alarak oluşturduğumuz ekosistemimizi her geçen gün biraz daha genişletirken, bu sayede 365 gün ulaşılabilir ürünlerle hizmet veriyoruz. Öte yandan tüm farkındalık çalışmalarımızın yanı sıra sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını da destekliyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün bir oyuncusu olarak değer ekosistemi etrafında paydaşlarımız ve sektörümüzün diğer oyuncularıyla birlikte üstümüze düşeni yapmaya hazırız."

Kaynak: AA

Murat Dinçer, CarrefourSA, Teknoloji, Ekonomi, Turizm, Tarım, Erdek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CarrefourSA'dan Sürdürülebilir Midye İnovasyonu - Son Dakika

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