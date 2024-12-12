CarrefourSA Mağazacılar Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

CarrefourSA Mağazacılar Günü'nü Kutladı

CarrefourSA Mağazacılar Günü\'nü Kutladı

CarrefourSA, 12 Aralık'ta 15 bin çalışanıyla Mağazacılar Günü'nü 72 ildeki 1400 mağazasında kutladı.

12.12.2024 14:33
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CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü 72 ildeki 1400 mağazasında, 15 bin çalışma arkadaşıyla birlikte kutladı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ve İcra Kurulu Üyeleri başta olmak üzere tüm yönetim ekibiyle mağazalarda görev alan çalışanlarıyla kutladı. Organize gıda perakende sektöründeki güçlerinin kaynağının çalışanlar olduğunu belirten Kutay Kartallıoğlu, "CarrefourSA ailesi olarak, bugün 15 bin çalışma arkadaşımızla birlikte müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 72 ilde 1400 mağazamız ve online marketimizle sadece ürün sunmakla kalmıyor; güven, kalite ve samimiyet taşıyoruz. Her gün, doğru ürünü doğru üreticiden temin ederek, doğru fiyatlarla müşterilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçteki en büyük gücümüz; mağazacılık gibi sabır, özveri ve insan odaklılık gerektiren bir meslekte fark oluşturan kıymetli çalışma arkadaşlarımızdır" dedi.

Kartallıoğlu, çalışanların gösterdiği titizlik ve müşterilerle kurduğu sıcak iletişimin şirketin başarısının temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu başarı, hepimizin ortak çabası ve takım ruhunun bir yansıması. 12 Aralık Mağazacılar Günü vesilesiyle her bir çalışma arkadaşımın emeğine yürekten teşekkür ediyor, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Birlikte nice başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

CarrefourSA, Ekonomi, Aralık, Yaşam, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CarrefourSA Mağazacılar Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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