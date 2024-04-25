Çarşamba Pidesi 2024 Denetimini Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Çarşamba Pidesi 2024 Denetimini Geçti

Çarşamba Pidesi 2024 Denetimini Geçti

Samsun'un Çarşamba ilçesinin tescilli tarihi lezzeti pide, 2024 denetimini denetimi geçti. Çarşamba Ticaret Borsası tarafından tescil edilen Çarşamba pidesi üreticileri denetlendi ve coğrafi işaretin önemi anlatıldı.

25.04.2024 16:51  Güncelleme: 16:54
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Samsun'un Çarşamba ilçesinin tescilli tarihi lezzeti pide, 2024 denetimini denetimi geçti.

Samsun'da, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 22 Aralık 2016 tarihinden itibaren korunmak üzere 21 Mart 2018 tarihinde Çarşamba Ticaret Borsası tarafından tescili yaptırılan "Çarşamba pidesi"nin 2024 yılı coğrafi işaret denetimi tamamlandı. Denetim kapsamında, coğrafi işaretli Çarşamba pidesi üreticileri yerinde ziyaret edilerek, üreticilere coğrafi işaretin önemi ve kapsamı anlatıldı. İşletmelerin şartnameye uygunlukları açısından denetimi gerçekleştirildi.

Denetime Çarşamba Ticaret Borsası Tescil Takip Memuru Oğuzhan Kılınç, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Proje Ofisi Müdürü Reyhan Arslan, Çarşambalılar Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Gümüş ve Genel Sekreter Serpil Yılmaz, Çarşamba Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel, Çarşamba Belediyesi görevlisi Onur Öztürk ve İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü yetkilisi Uğur Gencer ile Veteriner Hekim Ali Kemal Altuntaş katıldı.

Çarşamba'nın tarihi lezzeti

Denetimlerin yer yıl olduğu gibi bu yılda usulüne uygun yapıldığını ifade eden Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Coğrafi işarete sahip Çarşamba Pidesi Çarşamba'nın tarihi bir lezzetidir. Yıllardır süregelmiş bu yöresel ürüne özellikle kamunun öncülüğünde sahip çıkılmalı ve marka değeri artırılmalıdır. İlçemiz için büyük değere sahip Çarşamba pidesinin korunması ve üretimi hususunda görev alan öncü kurum olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

ÇTB tarafından Çarşamba'da coğrafi işaretli Çarşamba pidesi üretimi yapan 6 (altı) firmaya coğrafi işaret denetimi yapıldı. Pide üretimi yapan işletmelerinin, coğrafi işaretli Çarşamba pidesinin usullerine uygun bir biçimde yapıldığını ve yörenin doğal ürünlerinin kullanıldığını kaydetti. Pideler denetime gelen yetkililer tarafından tadıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çarşamba Pidesi 2024 Denetimini Geçti - Son Dakika

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