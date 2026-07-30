Çarşamba Ticaret Borsası Dijitalleşiyor - Son Dakika
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Çarşamba Ticaret Borsası Dijitalleşiyor

Çarşamba Ticaret Borsası Dijitalleşiyor
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OKA ve ÇTB, hizmet gelişimi için projeyi imzaladı, dijital dönüşüm ve kalite artışı hedefleniyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) arasında "Kurumsal Dijitalleşme ve Hizmet Gelişimi Projesi" için imzalar atıldı.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Çarşamba Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, OKA'nın 2026 İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Çarşamba Ticaret Borsası Kurumsal Dijitalleşme ve Hizmet Gelişimi Projesi için Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve Genel Sekreter Sercan Yaşar ile protokolü imzaladı. Gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte hayata geçirilecek proje kapsamında, Çarşamba Ticaret Borsası'nın kurumsal kapasitesinin dijital altyapıyla güçlendirilmesi, hizmet süreçlerinin modernize edilmesi ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin uluslararası standartlara taşınması hedefleniyor.

TR83 Bölgesi'nin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındık ticaretinde önemli bir misyona sahip olan Çarşamba Ticaret Borsası, proje ile birlikte kalite yönetim sistemlerini dijital ortama taşıyarak "Kağıtsız Ofis" uygulamasına geçiş yapacak. Aynı zamanda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi dijital altyapıyla entegre edilerek üye odaklı hizmet anlayışı daha da güçlendirilecek. Dört ay sürecek proje kapsamında mevcut kurumsal süreçler analiz edilecek, dijital dönüşüm yol haritası hazırlanacak, TOBB Akreditasyon Sistemi kriterlerine uygun yeni uygulamalar geliştirilecek ve borsa personeline kapsamlı teknik eğitimler verilecek. Proje sonunda dijital dokümantasyon sistemi ile dijital şikayet yönetim modülü devreye alınarak kurumsal süreçlerin daha hızlı, şeffaf ve izlenebilir hale gelmesi sağlanacak.

Programda konuşan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, dijitalleşmenin artık kurumlar için bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Üyelerimize daha hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için kurumsal altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. OKA'nın desteğiyle hayata geçireceğimiz bu proje sayesinde hem dijital dönüşüm sürecimizi hızlandıracak hem de TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında kurumsal kapasitemizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Genel Sekreter Mehlika Dicle ise teknik destek programlarının bölgedeki kurumların rekabet gücünü artırmayı amaçladığını belirterek, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odaklı projelerin hem kurumsal verimliliğe hem de bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

ÇTB'nin dijital dönüşüm vizyonuna önemli katkı sunacak proje ile özellikle fındık ihracatçısı üyelerin işlemlerinin hızlandırılması, kurumsal hafızanın dijital ortamda güvence altına alınması, hizmet süreçlerinin veri odaklı yönetilmesi ve uluslararası kalite standartlarına tam uyum sağlanması hedefleniyor. Projenin 120 günlük uygulama sürecinin ardından geliştirilen dijital sistemler Çarşamba Ticaret Borsası bünyesinde aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Kalite, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çarşamba Ticaret Borsası Dijitalleşiyor - Son Dakika

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