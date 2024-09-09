Çarşamba Ticaret Borsası, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor

Ekonomi

Samsun'un Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık ve diğer tarım ürünlerinde ciddi zararlara neden olan kahverengi kokarca zararlısından kurtulabilmek adına ciddi bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz ziyarette, Belediye Başkanı Dündar'a, Çarşamba'nın tarım ürünlerinde ciddi kayıplara yol açan kahverengi kokarca zararlısının önlenmesine ilişkin yapılabilecek çalışmaları aktardı.

Çarşamba'nın tarım ürünleri üretiminin dengesini korumak için başta tarımsal düzenlemeler ve önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Çarşamba Ticaret Borsası olarak, Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına almaya başlayan ve en başta fındık meyvesini etkileyen kahverengi kokarca zararlısından en az hasarla kurtulabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde yetişen en önemli ürün olan fındığın ve tüm tarım ürünlerinin geleceğini korumak adına belediyemiz ile yapacağımız ortak çalışmalara hazırız" dedi.

Konuşmasına, kokarca zararlısı için yürütülen biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinde gelinen son adımları aktararak devam eden Başkan Yılmaz, alınabilecek önlemleri Başkan Dündar'a aktardı.

Çarşamba'nın tarım ürünlerinin istişare edildiği ziyarette Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, ilçenin tarımsal üretimi ve ticareti noktasında bu payın önemli bir oranının fındık ticareti olduğunu ifade ederek, ilçenin çiftçisinin mahsulünün ve değerli tarım arazilerinin korunması adına Ticaret Borsası ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. - SAMSUN