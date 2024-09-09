Çarşamba Ticaret Borsası, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çarşamba Ticaret Borsası, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor

Çarşamba Ticaret Borsası, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık ve diğer tarım ürünlerinde ciddi zararlara neden olan kahverengi kokarca zararlısından kurtulabilmek adına ciddi bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ı ziyaret ederek yapılabilecek çalışmaları aktardı.

09.09.2024 16:37  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık ve diğer tarım ürünlerinde ciddi zararlara neden olan kahverengi kokarca zararlısından kurtulabilmek adına ciddi bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz ziyarette, Belediye Başkanı Dündar'a, Çarşamba'nın tarım ürünlerinde ciddi kayıplara yol açan kahverengi kokarca zararlısının önlenmesine ilişkin yapılabilecek çalışmaları aktardı.

Çarşamba'nın tarım ürünleri üretiminin dengesini korumak için başta tarımsal düzenlemeler ve önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Çarşamba Ticaret Borsası olarak, Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına almaya başlayan ve en başta fındık meyvesini etkileyen kahverengi kokarca zararlısından en az hasarla kurtulabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde yetişen en önemli ürün olan fındığın ve tüm tarım ürünlerinin geleceğini korumak adına belediyemiz ile yapacağımız ortak çalışmalara hazırız" dedi.

Konuşmasına, kokarca zararlısı için yürütülen biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinde gelinen son adımları aktararak devam eden Başkan Yılmaz, alınabilecek önlemleri Başkan Dündar'a aktardı.

Çarşamba'nın tarım ürünlerinin istişare edildiği ziyarette Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, ilçenin tarımsal üretimi ve ticareti noktasında bu payın önemli bir oranının fındık ticareti olduğunu ifade ederek, ilçenin çiftçisinin mahsulünün ve değerli tarım arazilerinin korunması adına Ticaret Borsası ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Hüseyin Dündar, Hüseyin Dündar, Hüseyin Dündar, Kazım Yılmaz, Çarşamba, Ekonomi, samsun, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çarşamba Ticaret Borsası, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:02:31. #1.11#
SON DAKİKA: Çarşamba Ticaret Borsası, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement