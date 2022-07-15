Çarşıda 'gurbetçi' yoğunluğu - Son Dakika
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Çarşıda 'gurbetçi' yoğunluğu

15.07.2022 00:57
Çarşıda 'gurbetçi' yoğunluğu

Kayseri'de yaz aylarında farklı ülkelerden kente gelen gurbetçiler, çarşıda yoğunluğa neden oldu.

Kayseri'de yaz aylarında farklı ülkelerden kente gelen gurbetçiler, çarşıda yoğunluğa neden oldu. Kayserili esnaf da gurbetçilerin gelmesiyle beraber işlerinde artış yaşandığını dile getirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok farklı ülkede ikamet eden gurbetçi vatandaşlar Türkiye'ye gelmeye başladı. Kayseri'ye gelen gurbetçiler, sarraf, pastırma, lokum ve tekstil sektörleri başta olmak üzere birçok sektöre hareket kattı.

Temmuz ayı başı itibariyle gurbetçi vatandaşların Kayseri'ye gelmeye başladığını söyleyen sarraf Burhan Çetinyürek, "Gurbetçilerimizin özellikle yaz döneminde ülkemize ve Kayserimize ziyaretleri bulunuyor. Bu ziyaretlerin gerek manevi gerek ekonomik olarak yansımaları var. Manevi yönünde sıla hasreti, akraba ziyaretleri olurken, bunun yanında ekonomik olarak da gerek ülkemiz gerek Kayserimiz bu durumdan nasibini alıyor. Bizler de kendi müessesemiz olarak öncelikli güven politikamızı gelen gurbetçi müşterilerimize yansıtıyoruz. Önce güven diyoruz. Kendilerini de her zaman için memleketimize, Kayserimize bekliyoruz. Özellikle Temmuz ayı başı itibariyle bölgemizde gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor. Bu da çarşıda ciddi derecede hissediliyor" diye konuştu.

Pastırma satışları arttı

Pastırmacı Yasin Güzel de "Gurbetçi vatandaşlarımızın ekonomiye tabii ki katkıları oluyor. Gurbetçilerimiz buraya geldikleri zaman dönüş yaparken, orada yiyecekleri 1 yıllık pastırma ve sucuk ürünlerini bizden tedarik ediyorlar. Bu da yüklü bir miktara denk geliyor. O yüzden de bizim için gurbetçi müşterilerimizin çok büyük katkıları var. Yerli halkımız zaten sabah kahvaltıda yiyecekleri kadar aldıkları için miktar olarak biraz daha az olmuş oluyor. Bize katkıları bu yönde, gurbetçi müşterilerimiz bize çok büyük hareket katıyor. Fiyatlarımızda herhangi bir artış yok. Kurban dolayısıyla bazı ürünlerimizde indirim var. Sucuklarımız 115 TL'den başlıyor 220 TL'ye kadar çıkıyor. Pastırmalarımız da 250 TL'den başlıyor 450 TL'ye kadar değişiklik gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Şekerci Mustafa Baygül ise "Gurbetçilerimiz Türkiye'ye özellikle de Kayseri'ye baya katkıda bulunuyorlar. İçerisinde bulunduğumuz 3 aylık zaman zarfı içerisinde iyi bir katkıları oluyor. İyi ki de gurbetçi var diyoruz. Gerçekten her şeyi ile işlere hareket getiriyorlar. Düğünleriyle, nişanlarıyla aklınıza ne geliyorsa her şeyleriyle hareket kazandırıyorlar. Buraya tatile geliyorlar. Annelerini, babalarını ve akrabalarını görmeye geliyorlar" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çarşıda 'gurbetçi' yoğunluğu - Son Dakika

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