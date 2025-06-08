Castrol'dan Hibrit Araçlar için HYSPEC Standardı

Castrol, hibrit araç motorlarına yönelik geliştirdiği yeni madeni yağ standardı HYSPEC'i (Hybrid Specification) duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Castrol, HYSPEC madeni yağ standardıyla hibrit araçlara yönelik teknik gereksinimlere yanıt vermeyi hedefliyor. HYSPEC, hibrit motorların karşılaştığı zorlu koşullar için özel bir performans standardı oluşturmayı hedefliyor.

Bu madeni yağların geliştirilmesi, Castrol'ün 25 yılı aşkın hibrit motor teknolojisi tecrübesi ve 2 milyardan fazla veri noktasının analizine dayanıyor. Hibrit motorların günlük kullanım koşullarında nasıl performans gösterdiğini daha iyi anlamak adına Castrol, bir yıl süren kapsamlı test süreci yürüttü. Mild, tam ve şarj edilebilir hibrit modellerinin yanı sıra içten yanmalı motorun yer aldığı 10 araçlık test filosu, 300 bin kilometreden fazla yol kat etti.

Gerçek sürüş senaryolarında gerçekleştirilen testlerde 7 bin saati aşan motor çalışma verisi toplanarak, her 3 bin kilometrede bir fiziksel yağ numuneleri alındı. Castrol, saha testleri sayesinde hibrit araçların karşılaştığı üç temel teknik zorluğu belirledi.

Bu standarda sahip madeni yağlar, motor içinde oluşan kirleticilere karşı dayanıklılık, aralıklı motor çalışmasına uyum sağlama ve sistem genelinde verimliliğin korunarak yakıt tasarrufunun optimum seviyede tutulmasına yönelik üç temel teknik zorluğa odaklanıyor. HYPSEC, bu alanlarda mevcut endüstri standartlarına kıyasla yüzde 25'e varan performans avantajı sunuyor.

HYSPEC standardı, mevcut endüstri standartlarına ek olarak hibrit motorların günlük koşullarına uygun yeni performans kriterleri sunuyor. Bu standarda uygun olarak geliştirilen HYSPEC logolu Castrol EDGE ve Castrol MAGNATEC ürünleri, zorlu koşullarda üstün koruma ve verimlilik sağlıyor.

"Kapsamlı ve yoğun çalışmalar yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, tamamen elektrikli araçlara geçiş öncesinde hibrit araçların önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Hibrit araçların yollara çıkmasından bu yana bu teknoloji üzerinde kapsamlı ve yoğun çalışmalar yaptıklarını aktaran Tatlısöz, şunları kaydetti:

"Elektrifikasyonun ardından otomotiv dünyasında hibrit araçların sayısı hızla artarken, bu araçlara özel motor yağı ihtiyacı gündeme geliyor. Motor yağları için küresel düzeyde geçerli endüstri standartları bulunsa da, bu standartlar, hibrit motorların kendine özgü teknik ihtiyaçlarını kapsamlı şekilde değerlendiremeyebiliyor. Castrol, bu alanda mevcut standartların ötesine geçerek hibrit motorlara özel performans kriterlerini temel alan HYSPEC standardını geliştirdi. HYSPEC, yalnızca ürün performansını belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda hibrit araçlar için sektörde yeni bir referans oluşturuyor."

Castrol'ün hibrit motorların yanı sıra elektrikli araçlara ve enerji altyapılarına da çözümler sunduğuna değinen Tatlısöz, ileri teknolojiye öncelik veren bir şirket olduklarını ifade etti.