Castrol, Elektrikli Araç Geçiş Sürecini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Castrol, Elektrikli Araç Geçiş Sürecini Açıkladı

08.06.2025 16:10
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Castrol, 2025 araştırmasında Türkiye'de elektrikli ve hibrit araçların artışını vurguladı.

Castrol, "Geleceğin dEVrini Yakalamak" araştırmasının sonuçlarını düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Genel Müdürü Nilay Tatlısöz ve davetliler katıldı.

Türkiye'yi de kapsayacak şekilde ilk kez 2021'de başlatılan ve her iki yılda bir tekrarlanan "Geleceğin dEVrini Yakalamak" araştırmasının 2025 sonuçları Türkiye'de elektrikli mobiliteye geçiş sürecini detaylı bir şekilde ele alıyor. 2021, 2023 ve 2025 sonuçlarını kapsayan araştırma, elektrikli ve hibrit araçların Türkiye'deki yaygınlığının hızla arttığını ortaya koyuyor.

Son iki yılda rekor seviyelere ulaşan yeni araç satışlarıyla, Türkiye'de araç parkı, hafif ticari ve binek dahil 22,7 milyonu aştı. Elektrikli veya hibrit araç tercih etmeye sıcak bakanların oranı 2021'de yüzde 47 iken, bu oran 2025 itibarıyla yüzde 56'ya ulaştı. Mevcut elektrikli araç kullanıcılarının yüzde 95'i ise bir sonraki araçlarında yeniden elektrikli tercih edeceğini belirtti.

Elektrikli mobilite, satış sonrası hizmetlerde de yeni beklentiler doğuruyor. Elektrikli araç kullanıcılarının yüzde 90'ı, yetkili servisleri tercih ediyor.

Tüketicilerin en sık dile getirdiği endişeler ise şarj süresi, menzil yeterliliği ve altyapı erişimi olarak öne çıktı. 10 kullanıcıdan 7'si bu konularda çekince taşıdığını aktardı.

Elektrifikasyon sürecinde yaşanan değişim, ikinci el elektrikli araç pazarına da yansıyor. Tüketiciler sıfır kilometre modellerin yanı sıra ikinci el elektrikli araçlara da yöneliyor. Ancak batarya ömrü, servis imkanları ve garanti koşulları gibi başlıklar, bu alanda karar süreçlerini etkiliyor.

İkinci el araç satın almayı düşünenlerin oranı 2021'de yüzde 82 seviyesindeyken, 2025'te ise yüzde 72'ye geriledi. Buna rağmen segmentin orta vadede büyümesini sürdüreceği öngörülüyor.

Çinli elektrikli araç markalarına duyulan ilgide de kayda değer bir artış oldu. Elektrikli otomobil kullanıcılarının yüzde 75'i, bir sonraki araçlarında Çinli markaları değerlendirebileceğini ifade ediyor.

"Hibritler, tam elektrikliye geçişte en doğru ve gerçekçi adım"

Geçiş sürecinde hibrit araçların stratejik önemi de dikkati çekiyor. Tam elektrikli mobiliteye geçmeden önce etkin ve gerçekçi bir çözüm sunan hibrit araçlar, özellikle altyapının tam anlamıyla yaygınlaşmadığı bölgelerde avantaj sağlıyor.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, basın toplantısında yaptığı konuşmada, araştırmanın yalnızca rakamsal veriler değil, çok boyutlu bir değişim perspektifi sunduğunu belirterek, "Elektrifikasyona geçiş, teknolojik bir yenilenmeden çok daha fazlası." dedi.

Tatlısöz, sosyal, ekonomik ve altyapısal boyutları olan kapsamlı bir dönüşüm süreci yaşanıldığını dile getirerek, "Bu araştırmayla Türkiye'de bu dönüşümün ne noktada olduğunu, tüketici eğilimlerinin nasıl şekillendiğini ve hibrit araçların bu süreçteki rolünü çok net biçimde görebiliyoruz." diye konuştu.

Araştırmada hibritlerin öneminin de ortaya çıktığının altını çizen Tatlısöz, şunları kaydetti:

"Araştırmamız gösteriyor ki, tüketiciler elektrikli araçlara geçmeye hazır. Ancak altyapı, teknoloji ve hizmet seviyesi henüz her yerde ideal düzeyde değil. Hibritler bu noktada, şarj ve menzil kaygılarını azaltarak bir alternatif sunuyor. Hibritlere yüksek talep de bunu açıkça ortaya koyuyor. Mild hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir dahil hibrit araçlar 2021'de yüzde 8,4 paya sahipken, 2024'te payları yüzde 18,8'e ulaştı. 2025'in ilk 5 ayında ise hibritlerin payı yüzde 28'lere ulaştı ve bu da önümüzdeki dönemde hibrit araçların daha da ön plana çıkacağını gösteriyor."

Castrol açısından hibrit araçların da stratejilerinde önemli bir yeri olduğunu aktaran Tatlısöz, yeni geliştirdikleri HYSPEC performans standardı ve ürünlerinin, bunu net bir şekilde ortaya koyduğuna işaret etti.

Tatlısöz, araştırmanın yalnızca Castrol'ün stratejik kararlarını değil, tüm sektörü etkileyen gelişmeleri anlamak açısından kritik bir kaynak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Veriye dayalı yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu araştırmayla üreticilerden kamuya, tüketicilerden servis noktalarına kadar herkes için değerli bir içgörü sunuyoruz. Gerçek değişim, artık sadece rakamlarda değil, tercihlerin yönünde yaşanıyor. Castrol olarak biz de bu değişimi doğru okuyarak geleceği birlikte şekillendirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Otomobil, istanbul, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Castrol, Elektrikli Araç Geçiş Sürecini Açıkladı - Son Dakika

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