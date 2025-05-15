Castrol Ford Team Portekiz Rallisi'ne Hazır

Castrol Ford Team Türkiye, İsveç Rallisi'nin ardından sezonun ikinci durağı olan Portekiz Rallisi için hazırlıklarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pilot Ali Türkkan ile yardımcı pilot Oytun Albayrak, 17-18 Mayıs'ta Porto merkezli etaplarda gerçekleştirilecek rallide Türkiye'yi temsil edecek.

Sezonun ilk yarışı olan ve şubatta gerçekleştirilen İsveç Rallisi'nde zorlu hava koşullarına rağmen WRC3 kategorisinde üçüncü, Junior WRC'de ise dördüncü sırayı alan ikili, Portekiz'de daha üst sıraları hedefliyor.

İsveç'te son etap olan Powerstage'i kazanan ve bu sayede ekstra puan elde eden Castrol Ford Team Türkiye, sezon genelindeki stratejik yaklaşımıyla dikkat çekti.

Portekiz Rallisi'ne ilk kez katılacak olan Ali Türkkan, toprak zemin üzerindeki deneyimi sayesinde daha iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Porto çevresindeki teknik ve fiziksel olarak zorlu etaplar arasında ralli dünyasının simge noktalarından biri olan Fafe sıçrama noktası da yer alacak.

Castrol Ford Team Türkiye, Junior WRC'de yarışan sayılı ekiplerden biri olarak, bugüne kadar Türk ralli tarihinde kazanılmamış uluslararası başarıları hedefliyor. Takım, Ford Otosan ve Castrol başta olmak üzere yerli ve global birçok marka tarafından destekleniyor.

Castrol Ford Team Türkiye'nin Dünya Gençler Ralli Şampiyonası Takvimi'nde sırasıyla 17-18 Mayıs Portekiz Rallisi, 28-29 Haziran Akropolis Rallisi, 2-3 Ağustos Finlandiya Rallisi, 18-19 Ekim Orta Avrupa Rallisi yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, uzun soluklu geçen şampiyonalarda hız kadar stratejinin de belirleyici olduğunu belirtti.

Bostancı, "İsveç'te ilk kez yarışmamıza rağmen değerli puanlar kazandık. Portekiz'de de benzer bir istikrarla ilerlemeyi hedefliyoruz. Ralli sporunda Türk bir ekip olarak ilk Dünya Şampiyonluğu hedefimize adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.