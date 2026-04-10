Castrol Ford Team Türkiye Hırvatistan'da

Castrol Ford Team Türkiye ekibi, FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası (JWRC) Hırvatistan Rallisi'nde piste çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan'a kadar sürecek etap, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde düzenleniyor. Türkiye'yi söz konusu rallide temsil eden Castrol Ford Team Türkiye ekibi Ali Türkkan ile Oytun Albayrak, zirve için mücadele ediyor.

Rijeka merkezli organizasyon, değişken hava koşulları, yüksek kesimlerdeki kar kalıntıları, çamurlu kaygan etaplar ve sürekli değişen asfalt karakteriyle sezonun zorlu asfalt rallileri arasında yer alıyor.

Türkkan ve Albayrak, zorlukları aşarak hem şampiyona lideri İsveçli Calle Carlberg ile puan farkını kapatmak hem de kendi kategorilerinde dünya şampiyonluğu ulaşmak için pistte yarışıyor.

Geçen hafta Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Marmaris'te koşulan sezon açılış yarışı Ege Rallisinde test amaçlı start alan ekip, araç ayarlarını denediği yarışta kazandığı birincilikle Hırvatistan için moral ve motivasyonunu yükseltmişti. JWRC'de 2024 ve 2025 sezonlarında Türkiye'ye dünya üçüncülüğü getiren ikili, geçen yıl da Acropolis Rallisinde zafer kazandı.

Yarışın, hem Castrol Ford Team Türkiye ekibi hem de takım koçu Murat Bostancı için ayrı bir önemi bulunuyor. 2015 Avrupa Rallisine Castrol Ford Team Türkiye pilotu olarak katılan Bostancı, şampiyon olarak kupayı kaldırmıştı. Bostancı, elde ettiği başarıyla "FIA Öncelikli Sürücüler Listesi"ne girmeye de hak kazanmıştı.