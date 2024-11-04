Çatı GES Talebi Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çatı GES Talebi Artacak

Yeni elektrik tarifesiyle 1,2 milyon aboneden çatı tipi güneş enerjisi santrali talebi artacak.

04.11.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, yeni yılda devreye girecek Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaat üzerinde olan yaklaşık 1,2 milyon mesken abonesinin çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES) kurulumlarına talebinin artacağı öngörüsünde bulundu.

Erkan, AA muhabirine, söz konusu tarifeden toplam 40 milyon elektrik mesken abonesinin yaklaşık yüzde 3'ünün etkileneceğini, aylık 417 kilovatsaat ve üstü tüketime sahip abonelerin faturalarından sübvansiyonun kaldırılacağını söyledi.

Sübvansiyondan faydalanamayan tüketicilerin çatı tipi GES kurulumlarına yöneleceğini ifade eden Erkan, "Bu tarifeden önce, örneğin aylık 400 kilovatsaat tüketimi olan bir meskende elektrik faturası yaklaşık 1000 lira ise yeni fatura da 1000 lira olacaktır. Ancak, aylık tüketimin 417 kilovatsaat ve üstünde olması durumunda ödediği miktar önceki ödediğinin neredeyse iki katına çıkabilecek." diye konuştu.

Erkan, bu durumda bireysel elektrik üretim yöntemlerinden olan ve kolay kurulum yapılabilen çatı tipi GES'lere talebin artacağını belirterek, "Yaklaşık 1,2 milyon mesken abonesinin büyük çoğunluğu çatı tipi GES'lere ilgi gösterecek, bu da sektöre olumlu katkı yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Son tarife kapsamında devletin elektrik fiyatlarını artırmadığını, belirli bir tüketimden fazlası için sübvansiyonu kaldırdığını, dolayısıyla bu tüketici grubuna elektrikte maliyetlerin yansıtılacağını anlatan Erkan, şunları kaydetti:

"Bu durum, bireysel elektrik üretim modellerine talebi artıracaktır. Standart bir meskenin elektrik tüketimi aylık 210 kilovatsaat. Böyle bir elektrik tüketimi olan ev için güneş paneli kurulu gücü 3 kilovat seviyesinde olabilir. Örneğin, 417 kilovatsaatten fazla 500 kilovatsaatlik aylık elektrik tüketimi için gerekli güneş santrali kurulu gücü ise 5 kilovatlık olabilir. Tabii bu hesaplamalar, coğrafi konuma, evin çatısının uygunluk durumuna bağlı olarak değişecektir. Böyle bir yatırımı yapmak için izin süreçleri 8 ayı bulabiliyor. Kurulum ise 1 haftada tamamlanabiliyor. 5 kilovatlık çatı tipi santralin maliyeti yaklaşık 5 bin dolar seviyesinde."

Mikro ölçekli şebekeler yaygınlaşacak

Erkan, çatı tipi GES yatırımı yapmak isteyenler için anahtar teslimi firmaların tüm süreci yönettiğine dikkati çekerek, "Tüketici alışkanlıkları da oldukça değişti. Elektrikli araç sahipleri elektrik fatura maliyetlerini düşürmek için çatı tipi güneş santrali yaptırabilir. Öte yandan, yazlık sahibi bir kişi bütün bir yıl İstanbul'da yaşıyor ancak belli bir dönem çatısında güneş santrali olan bir yazlıkta yaşıyorsa, Aynı kişiye ait bu iki meskendeki elektrik tüketimleri çatıya kurulacak GES ile mahsuplaşabilir. Bu tüketicilere çatı tipi GES'ler kesinlikle büyük avantaj sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikte üretilen yerde tüketime ilgilinin özellikle kayıp kaçakları önleme noktasında büyük avantaj sağladığını dile getiren Erkan, çatı tipi GES'lerle ihtiyaç olan elektriğin yerinde üretilip tüketilebileceğini, bu mikro ölçekli şebeke örneklerinin daha da yaygınlaşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çatı GES Talebi Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:52 Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 12:33:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çatı GES Talebi Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.