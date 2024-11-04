Çatı GES Talebi Artacak

Ekonomi

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, yeni yılda devreye girecek Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaat üzerinde olan yaklaşık 1,2 milyon mesken abonesinin çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES) kurulumlarına talebinin artacağı öngörüsünde bulundu.

Erkan, AA muhabirine, söz konusu tarifeden toplam 40 milyon elektrik mesken abonesinin yaklaşık yüzde 3'ünün etkileneceğini, aylık 417 kilovatsaat ve üstü tüketime sahip abonelerin faturalarından sübvansiyonun kaldırılacağını söyledi.

Sübvansiyondan faydalanamayan tüketicilerin çatı tipi GES kurulumlarına yöneleceğini ifade eden Erkan, "Bu tarifeden önce, örneğin aylık 400 kilovatsaat tüketimi olan bir meskende elektrik faturası yaklaşık 1000 lira ise yeni fatura da 1000 lira olacaktır. Ancak, aylık tüketimin 417 kilovatsaat ve üstünde olması durumunda ödediği miktar önceki ödediğinin neredeyse iki katına çıkabilecek." diye konuştu.

Erkan, bu durumda bireysel elektrik üretim yöntemlerinden olan ve kolay kurulum yapılabilen çatı tipi GES'lere talebin artacağını belirterek, "Yaklaşık 1,2 milyon mesken abonesinin büyük çoğunluğu çatı tipi GES'lere ilgi gösterecek, bu da sektöre olumlu katkı yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Son tarife kapsamında devletin elektrik fiyatlarını artırmadığını, belirli bir tüketimden fazlası için sübvansiyonu kaldırdığını, dolayısıyla bu tüketici grubuna elektrikte maliyetlerin yansıtılacağını anlatan Erkan, şunları kaydetti:

"Bu durum, bireysel elektrik üretim modellerine talebi artıracaktır. Standart bir meskenin elektrik tüketimi aylık 210 kilovatsaat. Böyle bir elektrik tüketimi olan ev için güneş paneli kurulu gücü 3 kilovat seviyesinde olabilir. Örneğin, 417 kilovatsaatten fazla 500 kilovatsaatlik aylık elektrik tüketimi için gerekli güneş santrali kurulu gücü ise 5 kilovatlık olabilir. Tabii bu hesaplamalar, coğrafi konuma, evin çatısının uygunluk durumuna bağlı olarak değişecektir. Böyle bir yatırımı yapmak için izin süreçleri 8 ayı bulabiliyor. Kurulum ise 1 haftada tamamlanabiliyor. 5 kilovatlık çatı tipi santralin maliyeti yaklaşık 5 bin dolar seviyesinde."

Mikro ölçekli şebekeler yaygınlaşacak

Erkan, çatı tipi GES yatırımı yapmak isteyenler için anahtar teslimi firmaların tüm süreci yönettiğine dikkati çekerek, "Tüketici alışkanlıkları da oldukça değişti. Elektrikli araç sahipleri elektrik fatura maliyetlerini düşürmek için çatı tipi güneş santrali yaptırabilir. Öte yandan, yazlık sahibi bir kişi bütün bir yıl İstanbul'da yaşıyor ancak belli bir dönem çatısında güneş santrali olan bir yazlıkta yaşıyorsa, Aynı kişiye ait bu iki meskendeki elektrik tüketimleri çatıya kurulacak GES ile mahsuplaşabilir. Bu tüketicilere çatı tipi GES'ler kesinlikle büyük avantaj sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikte üretilen yerde tüketime ilgilinin özellikle kayıp kaçakları önleme noktasında büyük avantaj sağladığını dile getiren Erkan, çatı tipi GES'lerle ihtiyaç olan elektriğin yerinde üretilip tüketilebileceğini, bu mikro ölçekli şebeke örneklerinin daha da yaygınlaşacağını sözlerine ekledi.