Çavuşköy'de Yıllık 20 Ton Fındık Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

Çavuşköy'de Yıllık 20 Ton Fındık Üretimi

Çavuşköy\'de Yıllık 20 Ton Fındık Üretimi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Çavuşköy'de üreticiler yıllık 20 ton fındık üretimi gerçekleştiriyor. Köy halkı geçimini fındık yetiştirerek sağlıyor.

07.08.2024 13:28
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticiler fındık üretiminde yıllık 20 ton ürün elde ediyor.

Çavuşköylü üretici Ekrem Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürettikleri fındıkların lezzetli olduğunu söyledi.

Taşkın, yaklaşık 45 yıl önce Karadeniz bölgesinden fındık fidanı getirip Çavuşköy'deki arazilerine diktiklerini ve ürün almaya başladıklarını belirterek, "O günden sonra az veya çok köyümüzde herkes geçimin büyük bir bölümünü fındıktan karşılıyor. Fındık hasadına sayılı günler kaldı. Köyümüzden yıllık 15 ila 20 ton fındık yetişiyor. Köy arazileri bölgesinde şu an inşaatı devam eden gölet çalışması var. Bu da bitince köyümüzde fındık üretimi daha da artacak. Geçmişte köy halkı geçimini orman kesimiyle yapıyordu artık fındık yetiştirerek sağlıyor." dedi.

Köy muhtarı Mustafa Durgut ise 50 hanelik Çavuşköy'de herkesin fındık bahçesi olduğunu ifade ederek, bu yıl üretim miktarında artış beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çavuşköy'de Yıllık 20 Ton Fındık Üretimi - Son Dakika

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