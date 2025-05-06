Çay Üreticileri Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çay Üreticileri Sezona Hazırlanıyor

Rize'de çay üreticileri, yaş çay sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlıyor ve maliyetleri değerlendiriyor.

06.05.2025 17:45
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Çay üreticileri yaş çay sezonu için hazırlıklarını tamamlıyor

RİZE - Çay üreticileri önümüzdeki günlerde başlayacak olan çay sezonu öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayarak sezona eksiksiz girmek istiyor.

2025 yılı yaş çay sezonunun açılmasına günler kala üreticiler hazırlıklarını tamamlaya devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından çayının satın alınmasını isteyen çay müstahsilleri ilk olarak bahçelerinde budama işlemi gerçekleştirdi. ÇAYKUR tarafından budama yapılan araziler kontrol edildikten sonra eğer istenen oranda budama gerçekleşmişse 2. aşamaya geçildi. Bu kez çayının ilk sürgünde daha kaliteli olgunlaşmasını isteyen vatandaşlar bahçelerinde gübreleme işlemi gerçekleştirirken, bazı vatandaşlar bu işlemi ilk sürgünden sonraya bıraktı.

Çay makasları bilendi

Bahçelerde temizlik işlemlerini de tamamlayan müstahsiller sonrasında da çay toplamak için gerekli malzemeleri satın almaya başladı. Çayını makasla toplayan müstahsillerden makası olmayan yenisini alırken, bir önceki yılın makasını kullanacak olan ise bileme işlemi ve bakımlarını yaptırmaya başladı. Yağmurlu havalarda çay bahçesinde çalışacaklar için muşamba pantolon ve üstlük, çizme, eldiven, ve fötr şapka derken bütün bu harcamalar ilk kez çaylığa girecek vatandaşlar için 2 bin 500 TL'yi buluyor. Önceden malzemesi olanlar ise bu ücreti ödemezken, malzemesi eksik olanlar eksik malzemesini tamamlıyor. Çay toplamanın kendileri için maliyetli olduğunu düşünen çay üreticileri bu yıl yaş çay taban fiyatının 25-30 TL bandında olmasını bekliyor.

Çay motorlarının fiyatı 14-20 bin lira arasında değişiyor

Bu yıl ilk kez çaylığa girecekler için malzemelerin 3 bin TL'ye kadar çıktığına vurgu yapan Yunus Emre Devran isimli esnaf çayın kilogram fiyatının 25 TL olması gerektiğini savunarak "İlk başlayacaklar için çaya hazırlık için gerekli malzemeler 3 bin lirayı buluyor. Yaş çayın kilosunun bence 25 TL olması gerekiyor. 30 olursa eğer fiyat arttıkça kuru çaya da zam gelecek. Bu kez kuru çay içemeyeceğiz. O yüzden 25 olmalı bence" dedi.

Son zamanlarda popüler hale gelen çay motoru satışlarından da söz eden Devran, kadınların hafif çay toplama motorlarını, erkeklerin ise daha sağlam ve hızlı çay toplama motorlarını tercih ettiğini ifade ederek "Çay motorlarının fiyatı 14 ile 20 bin lira arasında değişiyor. Bunun şarjlısı var, taşımalı ve taşımasızı var, skalası çok değişiyor. Daha çok kadınlar hafif makineleri, erkekler ise ağır makineleri seçiyor. Hafif makineler 1 kg 200 gr, en ağırı ise 2 kg yakın. Çay toplayan bir kişi öğleye kadar çay makasıyla 300 kilo toplarken, çay motoruyla 500 kiloya yakın topluyor ve insanlar güneş gelmeden çay bahçelerinde işini bitiriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Rize, Çay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çay Üreticileri Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika

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