Çayırhan Maden İşletmesi'nde Kaza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara'da Kömür İşletmeleri Anonim Şirketine bağlı Çayırhan Yeraltı Maden İşletmesi'nde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmede gece 00.45'te ayak arkası tavan taşının kırılması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.

Kazada 14 madencinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Oluşan ters hava akımından kaçmaya çalışan 2 madencimiz çalışma alanında bulunan metal muhafazaya çarparak yaralanmış ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hafif yaralanan 12 madencimizin ise tedavileri Beypazarı Devlet Hastanesi'nde yapılmıştır. Kazaya ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır. Yaralanan madenci kardeşlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.