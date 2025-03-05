Çayırhan Termik Santrali İhaleye Çıkıyor

Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahasının açık arttırma yöntemiyle ihaleye çıkacağını açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahasının basın yayın organlarının da davet edileği, şeffaf ve hukuka uygun şekilde açık artırma yöntemiyle ihaleye çıkacağı belirtildi. Açıklamada, "İhale ilanı 17.09.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 28.11.2024 tarihli duyuruyla son teklif verme tarihi 04.03.2025 olarak revize edilmiştir. Bu süreçte ihale şartları ve ihaleye konu alanlar, ilgili sendikaların önerileri de dikkate alınarak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile istişare edilerek gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede santral ve maden sahasında 5 yıl süreyle asgari 2 bin 50 çalışan şartının sağlanmasına, Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanması sonrası çalışanın işten ayrılması durumunda dahi lojmanda 1 yıl süreyle oturma hakkı sağlanmasına ve ihaleye konu sahaların daraltılarak üretim faaliyetlerini aksatmayacak alanların ihale kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Böylelikle '5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma şartı' getirilerek istihdam düzeyi mevcut çalışan sayısının üzerine çıkarılmış ve bu şart teminat altına alınmıştır. Dolayısıyla çalışan sayısının düşürülmesi bir yana, ilave istihdam imkanı oluşturulmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İhale, tüm tüzel kişi yatırımcıların veya ortak girişim gruplarının katılımına açıktır. Tüm ihalelerimizde şartname alan yatırımcıların sayısı ve isimleri gizli tutulmaktadır. Ancak tekliflerin alınmasının ardından teklif verenler ihale öncesi kamuoyuna duyurulmaktadır. İhale peşin fiyat esasına göre yapılacaktır. Vadeli ödeme yapmak isteyen yatırımcılar ihale bedelinin yüzde 20'sini peşin ödemek kaydıyla 72 ay vadeli ödeme yapabilecektir. Vadeye bırakılan tutar için en son açıklanan TÜFE-YİÜFE yıllık değişim oranlarının ortalaması esas alınarak vade farkı tahsil edilecektir. Dolayısıyla peşin fiyatına vadeli ödeme yapılması söz konusu değildir. 4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirme ihalelerinde muhammen bedel ilan edilmemekte olup, nihai pazarlık ve açık artırma görüşmeleri neticesinde yatırımcılardan gelen tekliflerin İdare tarafından belirlenen değerin altında olması durumunda ihale iptal edilecektir. İhalede devletin herhangi bir elektrik alım garantisi bulunmamaktadır. Alıcı, tamamen piyasa koşullarında elektrik üretimi ve satışı yapacaktır. İhale hazırlıkları kapsamında ihale konusu tüm varlıkların finansal, teknik ve gayrimenkul değerleme süreçleri, uluslararası değerleme standartlarına ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak uzman danışmanlık firmalarından hizmet alınarak tamamlanmıştır. Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi ile santral ve maden sahası için gerekli zorunlu yatırımların özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi, kamu zararının önlenmesi, varlıkların en verimli şekilde işletilerek kamunun devralmasının ardından azalan elektrik ve kömür üretiminin artırılması ve bu suretle yerli kömür kaynaklarımızın etkin kullanımı ile enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. İdaremiz söz konusu özelleştirme ihalesinin bundan önce gerçekleştirdiğimiz özelleştirme ihalelerinde olduğu gibi tüm basın yayın organları davet edilerek açık artırma suretiyle şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesine azami özen göstermektedir."

İhale ve ihale konusu varlıklara ilişkin bilgilere https://www.oib.gov.tr/duyuru/yatirimcilara-duyuru-13092024 linki üzerinden ulaşılabiliyor. - ANKARA