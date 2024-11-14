ÇAYKUR, 783 Bin Ton Yaş Çay Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR, 783 Bin Ton Yaş Çay Aldı

ÇAYKUR, 783 Bin Ton Yaş Çay Aldı

ÇAYKUR, 2023'te 783 bin ton yaş çay alarak 150 bin ton kuru çay üretti, satış hedefleri yükseldi.

14.11.2024 11:48
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Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bu yıl aldıkları 783 bin ton yaş çaydan 150 bin ton kuru çay ürettiklerini söyledi.

Alim, AA muhabirine, yaş çay sezonunun güzel geçtiğini belirterek, kota ve kontenjanı ise pek uygulamadıklarını ifade etti.

Yaş çay alımında genel anlamda sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Alim, "Hatta tarihin en yüksek kotası dönüm başına 600 (birinci sürgün), 650 (ikinci sürgün) ve 750 (üçüncü sürgün) kilogram olarak belirlendi. Yine ilk kez üçüncü sürgünü uzattık ve bu sürede yaklaşık 3 bin ton yaş çay aldık, böylece üçüncü sürgün döneminde 290 bin ton çay aldık. Her zaman üreticimizin yanındayız ve yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk." dedi.

Alim, 2020'de 860 bin ton yaş çay alarak tarihinin en yüksek alımını yaptıklarını anımsatarak, "1999 yılında 840 bin ton almıştık. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde biraz düşme oldu. Bu yıl 783 bin ton yaş çay aldık, 150 bin ton civarında kuru çay üretimi yaptık." diye konuştu.

Soğuk çay Didi'de bu yıl için 110 milyon litrenin üzerinde satış hedeflediklerini vurgulayan Alim, şu ana kadarki verilerin hedefledikleri rakamın üzerine çıkacaklarını gösterdiğini dile getirdi.

"Kuru çayda yıl sonu hedefimiz 132 bin ton satış yapmak"

Alim, beyaz çayın kilosunu 4 bin liradan aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kilosu 4 bin lira beyaz çayın ama toplayacak kimseyi yine de bulamıyoruz. İstediğimiz sonucu elde edemedik. Bu sene 300 kilo beyaz çay aldık. Beyaz çay değerli ama fiyatı da değerli. İnşallah önümüzdeki sene üreticilerimiz bu konuda daha hassas olur. Toplatmak için biz her türlü teşviki yapmaya hazırız. Beyaz çaya talep var. Beyaz çaydan farklı bir ürün de çıkarmış olacağız, krem şeklinde. O da yakın zamanda mağazalarımızda satışa çıkacak, beyaz çay kremi diye yani güneş kremi ve yanık kremi olarak kullanabilecek."

Kuru çay satışıyla ilgili hedeflerinden şaşma olmadığını anlatan Alim, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz, her zaman daha üzerine çıkabilmek. Yurt dışında istediğimiz yerde değiliz. Çok farklı noktalarda yurt dışı için çalışmalarımız var. Yurt dışında bayilerimizin alanlarını genişletme çalışmalarımız var. Bu çalışmaları gerçekleştirdiğimizde birkaç yıl içerisinde istediğimiz noktaya ulaşacağımızdan eminim. Çay gelecekte daha da iyi olacak. Birçok ülkede kuraklık, ortam farklılaşması ve iklimsel değişim geçişleri olacağı için bizim çayımızın gelecekte çok daha değerli olacağını düşünüyorum. Çay zaten stratejik bir ürün. Kuru çayda yıl sonu hedefimiz 132 bin ton satış yapmak. Bugünlerde 100 bin tonu geçtik. İki aylık süreçte bu hedefimizi gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR, 783 Bin Ton Yaş Çay Aldı - Son Dakika

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