ÇAYKUR'a Destek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÇAYKUR'a Destek Vurgusu

ÇAYKUR\'a Destek Vurgusu
31.05.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Başkanı Bayraktar, ÇAYKUR'un ayakta kalmasının önemine dikkat çekti ve eğitim projelerini anlattı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ziraat odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak her zaman ÇAYKUR'un arkasında durduk. Ayakta kalması, bizim için fevkalade önemli. ÇAYKUR'u ayakta tutmamız lazım." dedi.

Bayraktar, Çayeli Ziraat Odasınca, Çayeli Muhtarlar Derneğinde düzenlenen 5. Geleneksel Ata Tohumu Fidan Dağıtımı etkinliğinde TZOB olarak son 15 yılda önemli gelişmeler kaydettiklerini söyledi.

Ziraat odaları aracılığıyla 1 milyon çiftçiye eğitim verme imkanı bulduklarını belirten Bayraktar, bu sayıyı daha çok artırmak istediklerini, eğitim konusunun eksik bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, yaklaşık 500 kırsal kalkınma projesini hayata geçirdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odalarımız marifetiyle ve bu projelerle çiftçimize hizmet verdik. Çiftçilik, zor bir meslek. Bakın ben haftalardır geziyorum, yağışlar görüyorum. Geçen hafta Amasya ve Tokat'taydım. Ondan evvel başka vilayetlerdeydim. Yağışlar, bir rahmet olarak geldi. Muhakkak surette üretimimiz artacak yani son 100-150 senenin en önemli yağış rejimini yaşıyoruz. Gerçekten de son 6 aylık yağış rejimine baktığımızda hakikaten görmediğimiz bir şey. Bundan memnuniyet duyuyoruz, sonuçta üretimimiz artıyor. Aşırı yağışlar nedeniyle zaman zaman barajlarda taşmalar meydana geldi. Sel felaketleri, taşkınlar meydana geldi. Tabii bunlar da tarım alanına zarar veriyor."

"Sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi talebimiz var"

Gençlerin tarımda ve üretimde yer almaları gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Bunu görüşüyoruz yani bununla ilgili bazı teşvikler var. Bunların artırılmasını istiyoruz. Başta sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi talebimiz var. Bunu da ilgili bakanlıklarla görüşüyoruz. İnşallah bunu sağlarız." dedi.

Bayraktar, ÇAYKUR'un bölge için önemli bir kurum olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Ziraat odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak her zaman ÇAYKUR'un arkasında durduk. Ayakta kalması, bizim için fevkalade önemli. ÇAYKUR'u ayakta tutmamız lazım. Şimdi burada özel sektöre düşen bir görev var. ÇAYKUR, bir fiyat açıkladığı zaman bu fiyat tavan fiyat değil taban fiyattır. Sen bunun üstüne çık kardeşim. Sen bunun altına niye inmeye çalışıyorsun? Bunun altına inmeye çalışma. ÇAYKUR, taban fiyat belirliyor, tavan fiyatı sen belirle. Bunun altına inme."

Çiftçilerin hak ve menfaatlerini savunmakla ilgili meslek örgütü olduklarına dikkati çeken Bayraktar, "Dolayısıyla bakıyorum, birtakım fiyatlar geziyor. ÇAYKUR'un altında fiyat ilan etmeye çalışıyorlar. Bakın bunu yapmayın. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu çiftçinin sırtından para kazanan herkesin bu çiftçiye vefa borcunu ödemesi lazım." dedi.

Bayraktar, konuşmasının ardından katılımcılara fidan dağıttı.

Programa Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, belde belediye ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Çayeli, Çaykur, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'a Destek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:01
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:23
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 13:32:17. #7.12#
SON DAKİKA: ÇAYKUR'a Destek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.