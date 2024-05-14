ÇAYKUR, bin 72 mevsimlik işçi alımı için kura çekimine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ÇAYKUR, bin 72 mevsimlik işçi alımı için kura çekimine başladı

ÇAYKUR, bin 72 mevsimlik işçi alımı için kura çekimine başladı

ÇAYKUR, Rize'de noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle bin 72 mevsimlik işçi alımını başlattı. Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam edilecek işçiler arasında beden işçileri, eksperler, engelliler ve eski hükümlüler bulunuyor.

14.05.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇAYKUR'un alımını gerçekleştireceği bin 72 mevsimlik işçi için noter huzurundaki kura çekimi Rize'de başladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 eksper, 55 engelli ve 17 eski hükümlü olmak üzere toplam bin 72 mevsimlik işçi alacağını duyurdu. Bunların 760'nın Rize için, 200'ünün Trabzon, 97'sinin Artvin ve 15'inin Giresun için alınacağı belirtildi. Alınacak 70 çay eksperi için yeterli başvuru yapılmadığından kura dışı tutulunca bin 2 mevsimlik işçi için noter kurasına geçildi.

Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Rize 4. Noteri Taner Ulutürk tarafından gerçekleşen kura çekilişinin olduğu salona vatandaşlar alınmadı. Kura çekilişini ÇAYKUR yetkilileri, sendika ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları salondan izleyebildi. Vatandaşlar ise kura çekilişini canlı yayınlar aracılığı ile ÇAYKUR'un sosyal medya platformlarından takip edebiliyor. - RİZE

Kaynak: İHA

Giresun, Trabzon, Artvin, Çaykur, Noter, Rize, Çay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR, bin 72 mevsimlik işçi alımı için kura çekimine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:35:52. #1.13#
SON DAKİKA: ÇAYKUR, bin 72 mevsimlik işçi alımı için kura çekimine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement