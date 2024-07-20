ÇAYKUR, çay alım kontenjanını düşürdü

Ekonomi

ÇAYKUR, 50 kilogramdan 30 kilograma daha sonrasında 25 kilogramdan 20 kilograma düşürdüğü günlük çay alım kontenjanını yarından itibaren dekara 25 kilogram olarak uygulanacağını duyurdu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), her geçen gün artan yoğunluk nedeniyle dekar başı alımları 50 kilogramdan 30 kilograma sonrasında 25 kilograma kadar düşürmüştü ÇAYKUR, stoktaki çayın bir kısmını işleyebilmek için ise çarşamba günü geçici olarak yaş çay alımı yapmamıştı. Dekar başı alımları 25 kilogramdan yapan ÇAYKUR, bugün itibariyle kontenjanın dekar başına 20 kilograma kadar düşürdü. ÇAYKUR, bugün üreticilere kısa mesaj yolu ile yarın itibariyle dekara 25 kilogram üzerinden çay alımı yapacağını duyurdu.

ÇAYKUR üreticilere attığı kısa mesajda, "Değerli üreticilerimiz, yaş çay alımları yarın (PAZAR) itibariyle dekara 25 Kg üzerinden yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - RİZE