Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam; yeni zam da yakında! - Son Dakika
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Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam; yeni zam da yakında!

16.05.2022 15:06

2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından Çaykur, çaya zam yaptı. Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Çaykur, 2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından çaya zam yaptı. BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre; Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

HAZİRANDA BİR ZAM DAHA BEKLENİYOR

Sektör paydaşları, son yıllarda sürekli zarar açıklayan Çaykur'un haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor.

ÇAY ZAMMI ENFLASYON SEPETİNE ETKİ EDECEK

TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor. Buna göre yüzde 43.7'lik zammın manşet enflasyona etkisi 0.24 puan olacak hesaplanıyor. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki mayıs ve haziran enflasyon rakamlarında görülecek.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 7 LİRA OLDU

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3.87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130.8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.

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Son Dakika Ekonomi Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam; yeni zam da yakında! - Son Dakika


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