ÇAYKUR fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi

ÇAYKUR fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi

ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler için yapılan kura çekiminde 1002 asil ve 1002 yedek isim belirlendi. Ayrıca, çay eksperi kadrosuna yeterli başvuru olmadığından KPSS şartı olmaksızın yeniden ilan yapıldı.

14.05.2024 21:33
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi.

ÇAYKUR bünyesindeki 49 fabrikada çalışmak üzere başvuran 41 bin 465 kişi arasından belirlenecek mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Yerel yayın yapan bir televizyon kanalından da canlı yayımlanan kura çekiminde, fabrikalarda çalışacak 1002 asil ve 1002 yedek isim belirlendi.

Ayrıca, 70 kişilik çay eksperi kadrosuna yeterli sayında başvuru olmadığından KPSS şartı olmaksızın yeniden ilana çıkıldı.

Yaklaşık 11 saat süren ve seyirci alınmayan kura çekimini, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, daire başkanları, sendika ve parti temsilcileri, muhtarlar, diğer yetkililer ve basın mensupları takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi - Son Dakika

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