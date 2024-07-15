ÇAYKUR, yaş çay kontenjanını düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR, yaş çay kontenjanını düşürdü

ÇAYKUR, yaş çay kontenjanını 30 kilogramdan 25 kilograma düşürdüğünü duyurdu. Üreticilerin çay bahçelerine girmesiyle birlikte ÇAYKUR fabrikalarında ve yaş çay alım evlerinde yığılmalar meydana geldi. ÇAYKUR, çay kalitesinin düşmesini önlemek amacıyla kontenjanı düşürdü.

15.07.2024 21:56
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ÇAYKUR, 50 kilogramdan 30 kilograma düşürdüğü kontenjanın yarından itibaren dekara 25 kilogram olarak uygulanacağını duyurdu.

2. sürgün yaş çay kampanyası devam ederken, üreticiler 2 günlük hafta sonu tatili ve ardından gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilini fırsat bilerek çay bahçelerine girdi. Bu nedenle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) ait fabrikalarda ve yaş çay alım evlerinde yığılmalar meydana geldi. Çayda kalitenin düşmesinin önüne geçmek isteyen ÇAYKUR, geçtiğimiz gün 30 kilograma düşen kontenjanın yarından itibaren dekar başına 25 kilograma düştüğünü açıkladı. Kurum tarafından üreticilere gönderilen kısa mesajda, "Değerli üreticimiz, yaş çay alımlarımız 16.07.2024 Salı günü itibarıyla dekara 25 kg üzerinden yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR, yaş çay kontenjanını düşürdü - Son Dakika

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