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Çelebi Havacılık Holding, Ali Aköz'ü CFO olarak atadı - Son Dakika
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Çelebi Havacılık Holding, Ali Aköz'ü CFO olarak atadı

Çelebi Havacılık Holding, üst düzey yönetici atamalarıyla organizasyon yapısını güçlendiriyor. Ali Aköz, Çelebi Havacılık Holding Mali İşler Kıdemli Başkan Yardımcısı (CFO) olarak göreve başladı. Aköz, aynı zamanda Çelebi Havacılık Holding İcra Komitesi üyesi olacak. Aköz, uluslararası şirketlerde finans direktörlüğü, CFO ve üst düzey yöneticilik gibi çeşitli pozisyonlarda deneyim sahibi bir isimdir. Çelebi Havacılık Holding'in sektördeki lider konumunu daha da güçlendirmesine katkıda bulunacak ve şirketin stratejik finansal ve büyüme girişimlerinde önemli bir rol oynayacaktır.

Çelebi Havacılık Holding, Ali Aköz\'ü CFO olarak atadı
09.01.2024 - 10:23,
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Çelebi Havacılık Holding Mali İşler Kıdemli Başkan Yardımcısı (CFO) pozisyonuna Ali Aköz getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çelebi Havacılık, üst düzey yönetici atamalarıyla organizasyon yapısını güçlendiriyor. Şirkette CFO olarak yeni görevine başlayan Ali Aköz, Çelebi Havacılık Holding İcra Komitesi üyesi de olacak.

Galatasaray Lisesi ve ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Aköz, Chicago Boots'ta Stratejik Finans Yönetici Programını tamamladı. Kariyeri süresince uluslararası şirketlerde finans direktörlüğü, CFO ve üst düzey yöneticilik (CEO) gibi çeşitli pozisyonlarda yer alan Aköz, son olarak LC Waikiki Strateji ve Dönüşüm Ofisi CEO Yardımcısı olarak görev yaptı.

Dün itibarıyla Çelebi Havacılık Holding bünyesine katılan Ali Aköz, yeni görevinde Çelebi Havacılıkın sektördeki lider konumunu daha da güçlendirmesine katkıda bulunarak, şirketin stratejik finansal ve büyüme girişimlerinde önemli bir rol oynayacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Çelebi Havacılık Holding, Ali Aköz'ü CFO olarak atadı - Son Dakika


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