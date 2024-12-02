Çelik Üreticileri Trump’tan Destek İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çelik Üreticileri Trump’tan Destek İstiyor

ABD çelik üreticileri, Trump'tan yerli üretimi güçlendirmek için tarifeleri artırma çağrısında bulundu.

02.12.2024 20:47
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ABD'de Çelik Üreticileri Birliği, ülkenin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yerli üretimi desteklemek için tarifeleri güçlendirme çağrısında bulundu.

ABD'de üretilen çeliğin yüzde 70'ini imal eden şirketleri temsil eden ve Nucor ile Steel Dynamics gibi ülkenin en büyük çelik üreticilerinin üyesi olduğu birlikten yapılan açıklamada, çelik endüstrisinin Trump'ın geçiş ekibine sunduğu 5 maddelik eylem planı paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu planının ABD'de imalatı güçlendireceği, istihdam artışını teşvik edeceği ve Amerika'nın karbon avantajından yararlanmasını sağlayacağı aktarıldı.

Yeni yönetime 5 alanda hızla harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, yerli üretimin desteklenmesi için tarifelerin güçlendirilmesi, adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı durulması, yasal düzenlemelerin aşılmasının durdurulması, büyüme yanlısı vergi politikasının geliştirilmesi ve Amerika'nın çevresel avantajının paraya çevrilmesi gerektiği kaydedildi.

Trump'ın ekibine gönderilen eylem planında, yönetimin, Meksika'dan artan çelik ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması ve Kanada'dan yapılan ithalatı da yakından takip ederek gerekirse yeniden gümrük vergisi uygulaması gerektiği belirtildi.

Eylem planında, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Japonya ile yaptığı kota düzenlemelerinin sonlandırılması ve Çin'den ithal edilen çelik ve çelik yoğun ürünlere yönelik tarifelerin yüzde 60'a çıkarılması gerektiğine işaret e edildi.

"Piyasa dışı ekonomilerin sürekli tehdidi altındayız"

Çelik Üreticileri Birliği Başkanı Philp Bell, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'de üretimi güçlendirmek için hızla harekete geçmenin Amerikalı işçiler, aileler ve topluluklar için uzun vadeli başarıyı sağlamanın en iyi yolu olduğunu belirtti.

Trump'ın istihdam ve verimlilik artışını teşvik ederken haksız ticareti sona erdirmek için elinden gelen her aracı kullanacağına dair söz verdiğini anımsatan Bell, "Ticaret yasalarımızdan kaçarak ucuz, ağır sübvansiyonlu, yüksek emisyonlu çelik ve diğer ürünleri Amerikan pazarına sürerek yerli üreticilerin rekabet etmesini zorlaştıran piyasa dışı ekonomilerin sürekli tehdidi altındayız." ifadelerini kullandı.

Bell, yerli çeliğin yeni yönetim için bir öncelik olacağına inandıklarını vurgulayarak, "Yeni yollar, köprüler, fabrikalar, boru hatları, yel değirmenleri ve limanlar dahil olmak üzere büyük projeler çelik gerektirir. Çelik, otomobillerin, ağır kamyonların, vagonların, tarım traktörlerinin ve gemilerin ana malzemesidir. Mühimmatlar, tanklar, savaş uçakları ve kritik altyapı için gerekli olan çelik, ulusal güvenliğin merkezinde yer almaktadır. Çelik Amerika'yı büyük yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çelik Üreticileri Trump’tan Destek İstiyor - Son Dakika

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