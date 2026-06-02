Cemal Çinioğlu Kendi İşini Kurdu

Denetimli serbestlik sürecinden yararlanan 45 yaşındaki 5 çocuk babası Cemal Çinioğlu, aldığı hibe desteğiyle hayalini kurduğu kaporta dükkanını açarak kendi işinin patronu oldu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki denetim sürecini tamamlayan Cemal Çinioğlu, daha sonra engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu. Başvurusunun kabul edilmesinin ardından aldığı destekle iş yerini kuran Çinioğlu, Ata Sanayi Sitesi'nde açtığı iş yerinde iki kişiye de istihdam sağladı. Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Çinioğlu, süreç boyunca kendisine destek olan kurumlara teşekkür ederek "Benim kendi iş yerimi açma gibi bir hayalim vardı. Sosyal medyada gezerken eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasıyla ilgili bir reklam gördüm. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne müracaat ettim. Orada Yasin ağabey vardı, sağ olsun çok ilgilendi. Müdürümle birlikte gerçekten büyük destek oldular. Onların sayesinde hayalimizi gerçekleştirdik. Şu anda kendi iş yerimizi açtık. Yanımızda iki tane eleman çalıştırıyorum. Usta öğretici olarak onları da okula kaydettirdim" dedi.

Kendi imkanlarının iş yeri açmak için yeterli olmadığını ifade eden Çinioğlu, devlet desteğinin önemli katkı sağladığını belirterek "Yaklaşık 400-500 bin lira civarında bir bütçem vardı ama istediğim gibi bir iş yeri açamıyordum. Devletin yapmış olduğu yardımla birlikte bütçem yaklaşık 1 milyon lirayı geçti. 550 bin lira civarında destek aldık. Bu destekle güzel bir dükkan açtık. Projemize destek veren Cumhuriyet Başsavcılığına ve koruma kurullarına çok teşekkür ediyorum. Daha önce başkasının yanında yüzde usulü çalışıyordum şimdi kendi işimizin patronuyuz. Evliyim, 5 çocuğum var. Allah'ın izniyle onların rızkını buradan kazanacağız" ifadelerine yer verdi. Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir ise kendi işini kurma projeleri kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çinioğlu'nun mesleki geçmişinin projede etkili olduğunu belirten Demir "Cemal Çinioğlu müdürlüğümüze başvuruda bulunduğunda başka bir işletmede yüzde usulü çalışıyordu. Geçmişte yaklaşık 10 yıl boyunca bu işi yaptığını öğrenince kendi iş yerini açabileceğini düşündük ve proje çalışmalarına başladık. Gerekli demirbaşları belirledik, projesini hazırlayarak İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne sunduk. Yaklaşık iki ay sonra hibe almaya hak kazandı" dedi. Destek projelerinde belirli şartların bulunduğunu ifade eden Demir, "İşletme projelerinde ustalık ve kalfalık belgeleri gerekiyor. Hayvancılık projelerinde sürü yönetim belgesi, arıcılık projelerinde ise arı yetiştiriciliği belgesi isteniyor. Hayvancılık projelerinde 440 bin liraya kadar, işletme projelerinde ise 550 bin liraya kadar hibe desteği sağlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Niğde'de şimdiye kadar 22 işletmenin bu kapsamda kurulduğunu aktaran Demir, işletmelerin en az 3 yıl faaliyet göstermesi gerektiğini, süreç boyunca da düzenli denetimlerin yapıldığını sözlerine ekledi. - NİĞDE