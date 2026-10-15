Sıfır cep telefonlarında taksit limiti 40 bin liraya yükseltildi

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarında taksit sınırını yeniden düzenledi. Buna göre sıfır cep telefonlarında 20 bin lira olan sınır 40 bin liraya yükseltilirken, yenilenmiş cep telefonlarında tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkanı getirildi.

40 BİN LİRA ALTINA 12 AY TAKSİT

Ticaret Bakanlığı tarafından cep telefonu satışlarında taksit sınırlarına ilişkin yeni düzenleme hayata geçirildi. Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarında düzenleme yapma yetkisi kapsamında Bakanlık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararlarıyla uyumlu yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle cep telefonu satışlarında taksit sınırları yeniden belirlendi. Düzenlemeye göre sıfır cep telefonlarında 20 bin lira olan taksit sınırı 40 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilecek. Fiyatı 40 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarında ise 3 aylık vade sınırı korunacak. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkanı sağlandı.

BDDK KARARLARIYLA UYUMLU DÜZENLEME

Mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süreleri, kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla yapılan satışlar da BDDK tarafından belirlenirken, bu yöntemlerin dışında kalan senetli satışlar gibi taksitli satış yöntemlerinde Ticaret Bakanlığı yetkili bulunuyor. Perakende sektörünün dinamik yapısı ve tüketicilerin ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan yönetmelik değişikliğiyle konut satışları hariç olmak üzere perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verildi.

DİĞER ÜRÜNLERDE TAKSİT SINIRI DEĞİŞMEDİ

Düzenleme kapsamında elektronik eşya, tablet bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında uygulanan taksit tutarı ve vade sınırlarında değişikliğe gidilmedi. Ticaret Bakanlığı, BDDK tarafından taksitli satışlara ilişkin alınacak yeni kararların ardından gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini bildirdi.