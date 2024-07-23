Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, TOBB İstişare Toplantısında Bölge Sorunlarını Dile Getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, TOBB İstişare Toplantısında Bölge Sorunlarını Dile Getirdi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istişare toplantısında bölge sanayisinin iş gücü ve Trakya'nın su sorunu gibi önemli konuları gündeme getirerek çözüm önerilerini paylaştı. Çetin, işçi gücü sorununun çözümü için Göç İdaresi envanterindeki kişilerin iş hayatına kazandırılmasını önerdi ve yerli ve yabancı işçiler arasındaki iş hukuklarının ele alınmasını ve iş barışının sağlanmasını talep etti. Ayrıca, Trakya'daki su sorununun acilen çözülmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, barajlar ve Tunca ile Meriç sularının bölgeye aktarılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

23.07.2024 21:19
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istişare toplantısında bölge sanayisinin iş gücü ile Trakya'nın su problemi gibi birçok önemli sorunu dile getirerek, çözüm önerilerini anlattı.

Ankara'da gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin ve 365 oda ve borsa başkanı katıldı. Toplantıda söz alan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy'ün üretimde ülkeye kattığı değerden bahsederek, sigortalı işçinin nüfusa oranla en yüksek olduğu bölgelerden birinin Çerkezköy olduğunun altını çizdi. Çetin, bölgedeki işçi gücü sorununa da değindi.

Çözüm önerilerini aktardı

Çözüm önerilerini aktaran Çetin, "İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde, Göç İdaresi iş birliğinde Göç İdaresi envanterinde bulunan kişiler iş hayatına kazandırılabilir. Daha önce sanayileşen toplumlarda işçi gücü açığının giderilmesinde izlenilen yollar bizde de uyarlanabilir. Ayrıca yerli ve yabancı işçi arasındaki iş hukukları birlikte ele alınmalı ve iş barışı sağlanmasına yönelik yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmeli" dedi.

"Bölgemizdeki su sorununun ivedilikle çözülmesi gerekiyor"

Ahmet Çetin, diğer yandan Türkiye'nin "Altın Boynuzu" olarak nitelendirdiği Trakya'daki su sorununa da dikkat çekti. Çetin, "Doğal kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. Bölgemizdeki su sorununun ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Hem sanayide hem yerleşim ve tarım alanları için hayati önem taşımaktadır. Barajlar ve Tunca ile Meriç sularının bize ait olan kısmının bölgemize aktarılması gerekmektedir. Sayın bakanımızın valiliği döneminde başlayan projenin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, TOBB İstişare Toplantısında Bölge Sorunlarını Dile Getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, TOBB İstişare Toplantısında Bölge Sorunlarını Dile Getirdi - Son Dakika
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