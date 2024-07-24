Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Ekonomi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleşti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Haziran 2024 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanı oy birliği ile ibra edildi.

Model fabrika hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu

Gündemin 3. Maddesinde ilimizde kurulması planlanan Model Fabrika ve Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili olarak bilgilendirme yapıldı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde üniversite ve OSB'lerin de katılımı ile yapılacak merkezde mesleki eğitim ile nitelikli personel sayısının artması sağlanacak. Model fabrika aynı zamanda engelli vatandaşların da iş hayatına kazandırılmasına yönelik faaliyetler üstlenecek.

Gelecek 20 yılın ihtiyaçlarına yönelik tesis yapılacak

Konuyla alakalı konuşan ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin, "Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Kalkınma Ajansı da bulunuyor. Projeye bölge OSB'ler ve üniversite de katkı sağlayacak. Amaç bir model fabrikadır. Sanayinin ihtiyaç duyduğu model fabrika işletmesinin yapılmasıdır. Binanın yan tarafına engelli istihdamını sağlayacak bir kısmın yapılması hedefleniyor. Engellileri iş hayatına kazandırmak olacaktır. Burası toplam 3 bin metrekare olacak. Bin 200 metrekarede model fabrika olacak. Burada Çorlu ve Çerkezköy'ün ihtiyacı olan kaynakçı, elektrikçi, diğer alanlar için elamanlar yetiştirilecek. İnşallah bunun hayata geçmesiyle birlikte ciddi anlamda ihtiyaç duyulan alanlar için işletmelere göndereceğiz. Önümüzdeki 20 yılın ihtiyaçlarına yönelik bu tesis yapılacak. Sanayi ve üniversite işbirliği içerisinde ihtiyaçlara göre kalifiye personel yetiştirilmek üzere kurulacaktır" dedi.

ÇEF 2024 ile ilgili görüşler paylaşıldı

Gündemin 4. Maddesinde yer alan Çerkezköy Endüstriyel 2024 hakkında bilgilendirme yapılması konusu görüşüldü. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu sene 8'incisini düzenleyeceği yaşadığı gelişim ile ticaretin kalbinin attığı nokta haline gelen ve birçok yabancı yatırımcının da katılım sağlayacağı Endüstriyel Fuar ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgiler verildi.

Oda faaliyetleri anlatıldı

ÇEF'in görüşülmesinin ardından gündemin 5. maddesinde yer alan Oda faaliyetleri hakkında bilgilendirmeyi Genel Sekreter Seçkin Bayraktar gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi. - TEKİRDAĞ