Cernavoda Nükleer Santrali Kapatıldı - Son Dakika
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Cernavoda Nükleer Santrali Kapatıldı

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Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle Romanya'daki Cernavoda Nükleer Santrali kapandı.

Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle Romanya'daki Cernavoda Nükleer Enerji Santrali'nde faaliyetin tamamen durdurulduğu bildirildi.

Romanya'nın nükleer enerji şirketi Nuclearelectrica, Tuna'daki kritik su seviyesi nedeniyle Cernavoda Nükleer Santrali'nin 2 numaralı ünitesinde 13 Ağustos sabahı kontrollü olarak devreden çıkarma işlemlerine başlandığını duyurdu.

Tuna'daki düşük su seviyesi nedeniyle santralin 1 numaralı reaktörü temmuz sonunda devre dışı bırakılmıştı. Böylece, her biri yaklaşık 700 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip iki reaktörden oluşan Cernavoda Nükleer Santrali'nde elektrik üretimi tamamen durdu.

Santralin kapatılmasının ilgili güvenlik prosedürlerine uygun şekilde gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, gelecek günlere ilişkin su seviyesi tahminlerinin dikkatli takip edildiği belirtildi.

Romanya'nın tek nükleer enerji santralı olan Cernavoda, normal koşullarda ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyordu. Nükleer santral, faaliyet gösterirken gereken soğutma suyunu Tuna Nehri'nden sağlıyordu. Bölgede uzun süredir devam eden sıcak hava ve kuraklık nedeniyle Tuna'nın debisi tarihi düşük seviyelere gerilediği için santrale yeterli miktarda soğutma suyu ulaştırılamaz hale geldi.

Romanya makamları, santralin çalışmasını sürdürebilmek amacıyla son haftalarda nehir yatağında çeşitli müdahalelerde bulunmuştu. Bu kapsamda, Tuna'nın bir kısmındaki kayalar kontrollü biçimde patlatılmış ve nehir akışını santralin soğutma sistemine yönlendirmek üzere müdahale edilmişti. Ancak su seviyesindeki düşüşün devam etmesi nedeniyle alınan önlemler yetersiz kaldı.

Ayrıca, Romanya'da hükümet, firmalar ve vatandaşlardan özellikle tüketimin yüksek olduğu saatlerde elektrik kullanımlarını azaltmalarını istedi.

Kaynak: AA

Tuna Nehri, Romanya, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cernavoda Nükleer Santrali Kapatıldı - Son Dakika

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