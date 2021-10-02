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Çeşme'de "Yaza Veda" kokteyli: "Son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdik" - Son Dakika

Çeşme'de "Yaza Veda" kokteyli: "Son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdik"

02.10.2021 13:16
Çeşme'de

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), yaz sezonunun sona ermesinin ardından "Yaza Veda" kokteyli düzenledi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), yaz  sezonunun sona ermesinin ardından "Yaza Veda" kokteyli düzenledi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Bu sene güzel bir sezon geçirdik. Son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdik. Önümüzdeki yıl, yaşadığımız turizm hareketlerinin belki yüzde 50 fazlasını yaşayacağız" dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), bir otelde "Yaza Veda" kokteyli düzenleyerek çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen geleneksel Yaza Veda kokteylinin açılış konuşmasını yapan ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Çeşme'de, 1996 yılından beri turizmi temsil eden ve yücelten, Çeşme'ye ciddi değerler katan ÇEŞTOB, Çeşme turizmine hizmet etmeye devam ediyor, turizm fuarlarına katılıyor, broşür ve dijital medyada Çeşme'nin tanıtımını yapıyor. Yani Çeşme deyince, ÇEŞTOB, Çeşme'nin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir" dedi.

"Bu sene güzel bir sezon geçirdik"

Başkan Demir, Çeşme'nin nüfusunun arttığına dikkat çekerek, "Neredeyse kış nüfusumuzun 30-40 katını sezonda yaşıyoruz. Çeşme çok hızlı geliştiği için, bu hızlı gelişimde, altyapı maalesef o hızla ilerleyemediği için bazı sorunlar oluşuyor. Büyüyen, gelişmekte olan, sezonda milyonları ağırlayan Çeşme, ileriki yıllarda belki 2 milyon kişiyi ağırlayacak. Hepimiz yeni turizm hareketlerine hazır olalım. Bu sene güzel bir sezon geçirdik. Son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdik. Önümüzdeki yıl, yaşadığımız turizm hareketlerinin belki yüzde 50 fazlasını yaşayacağız. Bunun hazırlıklarını yapmak için şimdiden hem alt yapımızı, hem de turizmle ilgili diğer ihtiyaçlarımızı tamamlamamız gerekir" diye vurguladı.

"Çeşme, her zaman değerli bir yer"

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da bir konuşma yaparak, "Turizmci arkadaşlarımızın çabalarıyla güzel bir sezon geçirdik. Son yılların en verimli sezonuydu. Pandemi döneminde, bütün dünyada ve Türkiye'de, turizm sektörü zorluklar yaşarken, Çeşme'nin, yatay mimarisi, misafir dostu anlayışı, bu problemi aşmakta katkılar sundu. Çeşme, her zaman değerli bir yer" diye konuştu.

"Tatil ihtiyacı, salgın dönemlerinden ertelenebilir; ama ortadan kalkmaz"

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da bir konuşma yaparak, "2020 yılında hayatımıza giren Covid, bütün sektörleri olduğu gibi turizm sektörüne de büyük bir darbe vurmuştur. 2020 yılı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün raporunda; 850 milyon ile 1,1 milyar arasında turist kaybının, 910 milyar ile 1,2 trilyon dolar arasında gelir kaybının, 100 ile 120 milyon arasında doğrudan turizm çalışanlarının risk altında olduğu açıklanmıştır. Biliyoruz ki, tatil bir ihtiyaç ve bir kültürdür. Bu ihtiyaç, salgın dönemlerinde ertelenebilir, ama ortadan kalkmaz. Pandemide, insanların tatil anlayışlarının büyük ölçüde değiştiği gözlemlenmiş, kitle turizmi yerine aile bireylerinin oluşturduğu gruplar, büyük oteller yerine butik konaklama tesisleri ve kiralık evler tercih edilmiştir. Bütün dünyada olduğu gibi, ilçemiz de, ilimiz de pandemiden çok fazla etkilenmiştir. Bu süreçte yaşanan bütün olumsuzluklara büyük bir özveriyle direnen ve umudunu asla yitirmeyen siz turizmcilere en içten teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" diye kaydetti.

"Çeşme, ilimizin en fazla yatak kapasitesine sahip ilçemizdir"

Çeşme'nin, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra termal ve rüzgar sörfü gibi eşsiz turizm potansiyelleri ile ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu vurgulayan Karaçanta, "9 bin 307'si turizm işletme belgeli olmak üzere 27 bin 366 yatak kapasitesi ile ilimizin en fazla yatak kapasitesine sahip ilçemizdir. Keza, 61'i Bakanlık belgeli ve 624'ü Belediye belgeli olmak üzere konaklama tesisi bulunmaktadır. Çeşme'de ayrıca 22 adet plaj işletmesi bulunmaktadır. Çeşme Kalesi'nin restorasyonu yapılmaktadır. Osmanağa Konağı'nın restorasyonu tamamlanmıştır. Bağlararası Kazısı sona ermiş, ören yeri statüsüne dönüştürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Çeşme Kalemiz; Unesco miras listesindedir" şeklinde konuştu.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan da yaptığı konuşmada, güzel bir etkinlikte bir araya gelindiğini vurgulayarak, "İyi bir sezon geçirildiği için yüzler gülüyor. Pandeminin etkilerini, bir nebze de olsun üzerimizden attık. Umarım her sezon böyle iyi geçer" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Çeşme turizmine katkı sağlayan turizm acenteleri temsilcilerine plaket verildi. Altınyunus Otel'de düzenlenen kokteyle ayrıca; yeni göreve başlayan Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel, kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, acente temsilcileri ve turizmciler katıldı. - İZMİR

Çeşme'de Yaza Veda kokteyli: Son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdik
Çeşme'de Yaza Veda kokteyli: Son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdik
Çeşme'de Yaza Veda kokteyli: Son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdik
Çeşme'de Yaza Veda kokteyli: Son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdik
Çeşme'de Yaza Veda kokteyli: Son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdik
Çeşme'de Yaza Veda kokteyli: Son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdik

Hisarcık, Pandemi, Turizm, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çeşme'de 'Yaza Veda' kokteyli: 'Son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdik' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çeşme'de "Yaza Veda" kokteyli: "Son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdik" - Son Dakika
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